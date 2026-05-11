Na mistrzostwo czekali dziewięć lat! Siatkarze z Zawiercia sezon po sezonie w PlusLidze

Siatkarska sekcja Warty Zawiercie powstała w 1972 roku, ale w 1995 została rozwiązana. Klub reaktywowano w 2011 roku i od tego czasu zaczął się piąć w górę ligowych rozgrywek. Awansował do trzeciej ligi (2012), następnie do drugiej (2013), a rok później do pierwszej (2014). Na zapleczu PlusLigi siatkarze z Zawiercia spędzili trzy sezony, a w 2017 roku wygrali te rozgrywki.

Pamiętny mecz siatkarzy z Zawiercia! Pokonali AZS Częstochowa i wywalczyli awans do PlusLigi

Jako zwycięzca Krispol 1. Ligi, Aluron Virtu Warta Zawiercie została dopuszczona do udziału w barażu o awans do PlusLigi. Zmierzyła się w nim z AZS Częstochowa i niespodziewanie pokonała utytułowanego przeciwnika w rywalizacji do trzech zwycięstw 3–1. Dokładnie 7 maja 2017 roku drużyna z Zawiercia wywalczyła awans do siatkarskiej ekstraklasy.

Tak rozpoczęła się wspaniała plusligowa przygoda klubu, którym zarządza prezes Kryspin Baran. Jurajscy Rycerze, wspierani przez oddanych kibiców, szybko zadomowili się w ligowej czołówce.

Pierwszy sezon przyniósł dziewiąte miejsce i pewne utrzymanie. W drugim ekipa z Zawiercia po raz pierwszy zagościła w strefie medalowej - skończyło się na czwartym miejscu. Na pierwszy medal trzeba było czekać do 2022 roku - Jurajscy Rycerze wywalczyli wówczas brąz mistrzostw Polski. Czwarte miejsce sezon później było delikatnym rozczarowaniem, ale Aluron CMC Warta Zawiercie kolejne sukcesy były kwestią czasu.

W 2024 roku podopieczni trenera Michała Winiarskiego wywalczyli Puchar Polski i dotarli do finału PlusLigi. W kolejnym sezonie znów zagrali w wielkim finale i znów musieli zadowolić się srebrem. Do trzech razy sztuka! W 2026 roku w meczach o złoto pokonali Bogdankę LUK Lublin i po raz pierwszy w historii wywalczyli mistrzostwo Polski. Stanęli na najwyższym stopniu podium 10 maja 2026 roku, czyli dokładnie dziewięć lat i trzy dni po awansie do PlusLigi.

Do sukcesów krajowych, siatkarze z Zawiercia dołożyli już pierwsze sukcesy na arenie międzynarodowej. W 2025 roku zagrali w wielkim finale Ligi Mistrzów, a kilka miesięcy później sięgnęli po brąz Klubowych Mistrzostw Świata. Kibice z pewnością czekają już na kolejne trofea...

Jak zmieniała się drużyna z Zawiercia od czasu awansu do PlusLigi w 2017 roku, aż do wywalczenia mistrzostwa Polski w sezonie 2025/ 2026? Jakie odniosła sukcesy? Którzy siatkarze i trenerzy tworzyli historię tego klubu?