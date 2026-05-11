Najlepiej zagrywający siatkarze PlusLigi. Kto posłał najwięcej asów? Ranking

Zagrywka to bardzo ważny elementem gry w siatkówkę. Rozpoczyna każdą akcję i może od razu przynieść drużynie punkt. Dobrze wykonany serwis utrudnia przeciwnikom przyjęcie piłki oraz przygotowanie skutecznego ataku. Dzięki odpowiedniej sile i precyzji zawodnik może wywrzeć presję na rywalach, odrzucić ich od siatki i zmusić do popełnienia błędu. Zagrywka pełni też ważną rolę taktyczną, ponieważ można ją kierować w wybrane miejsce boiska lub do wybranego zawodnika drużyny przeciwnej.

W PlusLidze nie brakuje specjalistów światowej klasy w tym elemencie. Wystarczy spojrzeć na czołową dziesiątkę rankingu serwujących i znajdziemy tam fachowców, którzy potrafią zdobywać punkty bezpośrednio z pola serwisowego.

O tym, jak istotny wpływ może mieć zagrywka na losy rywalizacji może świadczyć jedna ze statystyk. W czołowej dziesiątce najlepiej serwujących jest aż trzech siatkarzy z ekipy mistrza Polski - Aluron CMC Warty Zawiercie, a dwóch z wicemistrza - Bogdanki LUK Lublin. By walczyć o medale, trzeba mieć więc w drużynie specjalistów, którzy potrafią zaskoczyć rywali zza linii dziewiątego metra.

Kto zaserwował najwięcej asów w PlusLidze w sezonie 2025/2026? Ranking najlepiej zagrywających w galerii zdjęć:

