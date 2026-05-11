Niebywały sukces Joao Cancelo! Dokonał tego jako pierwszy w historii futbolu

31-letni boczny obrońca w niedzielę rozegrał cały mecz, a Katalończycy wygrali przed własną publicznością z wiceliderem Realem Madryt 2:0. Trzy kolejki przed końcem sezonu mają już bezpieczną, 14-punktową przewagę nad tym rywalem.

ZOBACZ TAKŻE: Kto zagra w Lidze Mistrzów? Trwa zacięta walka w całej Europie

Cancelo jest w Barcelonie na zasadzie wypożyczenia z saudyjskiego Al-Hilal. W tym sezonie wystąpił w 13 spotkaniach ligowych, w których zdobył jedną bramkę i miał dwie asysty.

W "Dumie Katalonii" jego klubowymi kolegami są m.in. Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Z 36-letnim bramkarzem cieszył się z tytułu w Juventusie w 2019 roku, natomiast w Niemczech z Bayernem triumfował w 2023, rok po odejściu Lewandowskiego do Barcelony. Ponadto dwukrotnie zdobył mistrzostwo Anglii z Manchesterem City (2021 i 2022), a w dorobku ma też tytuł w rodzimej Portugalii z Benfiką Lizbona (2014).

Barcelona, która kilka miesięcy wcześniej zdobyła także Superpuchar Hiszpanii, zagra jeszcze w tym sezonie z Alaves i Valencią na wyjeździe oraz z Betisem Sewilla u siebie.

PAP