Podwójny siatkarski sukces Sędziszowa Małopolskiego! Poznaliśmy beniaminków pierwszej ligi

W dniach 8-10 maja w Hali Sportowo Widowiskowej MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim rozegrano turniej finałowy drugiej ligi siatkarek. Zagrały w nim cztery drużyny - KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski, Klub Sportowy Pajęczno, KS Marba Sędziszów Małopolski oraz Gedania Politechnika Gdańsk.

Siatkarki KS Marba wygrały wszystkie mecze turnieju, pokonując kolejno Gedanię 3:0, KS Pajęczno 3:2 oraz KSZO 3:1. Drugie miejsce zajęła Gedania, pokonując KSZO 3:1 oraz KS Pajęczno 3:1.

W tym samym czasie w Wieluniu o awans do PLS 1. Ligi rywalizowali siatkarze. Turniej wygrała Avia Solar Sędziszów Małopolski, która wyprzedziła KPS Płock i to te dwie drużyny zagrają w przyszłym sezonie na zapleczu PlusLigi.

Wyniki turnieju o awans do 1. Ligi siatkarek:

2026-05-08: KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski – Klub Sportowy Pajęczno 0:3 (15:25, 16:25, 18:25)

2026-05-08: KS Marba Sędziszów Małopolski – Gedania Politechnika Gdańsk 3:0 (25:21, 25:21, 25:15)

2026-05-09: KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski – Gedania Politechnika Gdańsk 1:3 (21:25, 25:19, 29:31, 23:25)

2026-05-09: KS Marba Sędziszów Małopolski – Klub Sportowy Pajęczno 3:2 (25:21, 25:13, 32:34, 21:25, 15:10)

2026-05-10: Gedania Politechnika Gdańsk – Klub Sportowy Pajęczno 3:1 (18:25, 25:12, 25:18, 25:22)

2026-05-10: KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski – KS Marba Sędziszów Małopolski 1:3 (28:26, 21:25, 22:25, 23:25)

Tabela turnieju o awans do 1 Ligi siatkarek:

1. KS Marba Sędziszów Małopolski

2. Gedania Politechnika Gdańsk

3. Klub Sportowy Pajęczno

4. KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski.

RM, Polsat Sport, PZPS