Podwójny siatkarski sukces Sędziszowa Małopolskiego! Poznaliśmy beniaminków pierwszej ligi
KS Marba Sędziszów Małopolski oraz Gedania Politechnika Gdańsk to dwie drużyny, które wywalczyły awans do 1. Ligi siatkarek. Na uwagę zasługuje podwójny siatkarski sukces Sędziszowa - siatkarze z tego miasta również awansowali do PLS 1. Ligi.
W dniach 8-10 maja w Hali Sportowo Widowiskowej MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim rozegrano turniej finałowy drugiej ligi siatkarek. Zagrały w nim cztery drużyny - KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski, Klub Sportowy Pajęczno, KS Marba Sędziszów Małopolski oraz Gedania Politechnika Gdańsk.
Siatkarki KS Marba wygrały wszystkie mecze turnieju, pokonując kolejno Gedanię 3:0, KS Pajęczno 3:2 oraz KSZO 3:1. Drugie miejsce zajęła Gedania, pokonując KSZO 3:1 oraz KS Pajęczno 3:1.
W tym samym czasie w Wieluniu o awans do PLS 1. Ligi rywalizowali siatkarze. Turniej wygrała Avia Solar Sędziszów Małopolski, która wyprzedziła KPS Płock i to te dwie drużyny zagrają w przyszłym sezonie na zapleczu PlusLigi.
Wyniki turnieju o awans do 1. Ligi siatkarek:
2026-05-08: KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski – Klub Sportowy Pajęczno 0:3 (15:25, 16:25, 18:25)
2026-05-08: KS Marba Sędziszów Małopolski – Gedania Politechnika Gdańsk 3:0 (25:21, 25:21, 25:15)
2026-05-09: KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski – Gedania Politechnika Gdańsk 1:3 (21:25, 25:19, 29:31, 23:25)
2026-05-09: KS Marba Sędziszów Małopolski – Klub Sportowy Pajęczno 3:2 (25:21, 25:13, 32:34, 21:25, 15:10)
2026-05-10: Gedania Politechnika Gdańsk – Klub Sportowy Pajęczno 3:1 (18:25, 25:12, 25:18, 25:22)
2026-05-10: KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski – KS Marba Sędziszów Małopolski 1:3 (28:26, 21:25, 22:25, 23:25)
Tabela turnieju o awans do 1 Ligi siatkarek:
1. KS Marba Sędziszów Małopolski
2. Gedania Politechnika Gdańsk
3. Klub Sportowy Pajęczno
4. KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski.
