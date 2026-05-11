Reprezentant Polski na bruku! Klub nie przedłuży z nim kontraktu

Przemysław Płacheta został piłkarzem Oxford United w lipcu 2024 roku po rozstaniu ze Swansea. Od tamtej pory rozegrał dla niego 60 meczów, w których strzelił sześć goli i zanotował cztery asysty.

Oxford United, choć do samego końca dzielnie walczyło o utrzymanie, ostatecznie spadło z Championship. Klub poinformował w poniedziałek, że nie przedłuży kontraktów aż z dziesięcioma piłkarzami. W tym gronie znalazł się właśnie Płacheta.

"Chciałbym podziękować wszystkim zawodnikom opuszczającym klub za ich wkład, zaangażowanie i profesjonalne podejście podczas gry dla Oxford United. Przemysław Płacheta i Hidde ter Avest odegrali ważną rolę w ostatnich sezonach spędzonych w Championship" - przekazał dyrektor ds. operacji piłkarskich Ed Waldron.

Dodał, że prace nad budową kadry na przyszły sezon trwają już od kilku miesięcy. "Nadal będziemy szukać możliwości wzmocnienia zespołu, aby jak najlepiej przygotować go do nadchodzących rozgrywek i walczyć o powrót do Championship" - podsumował.

A co dalej z Płachetą? Na ten moment nie wiadomo. Wydaje się jednak, że 28-latek nie będzie miał problemu ze znalezieniem nowego pracodawcy.

Jak dotąd piłkarz zanotował siedem występów w reprezentacji Polski. Po raz ostatni było to jednak w 2021 roku.