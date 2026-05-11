Siatkarski mistrz Polski oficjalnie to ogłosił! Pierwsza decyzja kadrowa na nowy sezon

Kornelia Drosdowska (rocznik 2006) gra na pozycji libero. Od 2024 roku jest siatkarką PGE Budowlanych Łódź, przyszły sezon będzie więc jej trzecim w tym klubie. Drosdowska była wsparciem dla podstawowej libero - Justyny Łysiak. Rozegrała dotychczas łącznie sześć meczów na poziomie Tauron Ligi.

Zobacz także: Kto zagra na rozegraniu? Polski klub siatkarski podjął decyzję

– Chciałabym podziękować wszystkim, którzy byli z nami podczas poprzedniego sezonu, zakończonego dla nas w najlepszy możliwy sposób. Tym bardziej nie mogę się już doczekać tego, co przyniesie kolejny sezon, w którym nadal będę miała przyjemność być częścią tej wspaniałej Budowlanej rodziny. Do zobaczenia na hali! – powiedziała Kornelia Drosdowska w mediach społecznościowych klubu.

Siatkarki PGE Budowlanych Łódź w minionym sezonie sięgnęły po podwójną koronę. Wywalczyły mistrzostwo Polski, pokonując w finale Tauron Ligi DevelopRes Rzeszów. Sięgnęły również po Puchar Polski, wygrywając z BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała.