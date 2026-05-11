Siatkarski mistrz Polski oficjalnie to ogłosił! Pierwsza decyzja kadrowa na nowy sezon

Robert Murawski

PGE Budowlani Łódź rozpoczęli prezentację zawodniczek, które zagrają w tym klubie w kolejnym sezonie. Barwy aktualnego mistrza Polski nadal będzie reprezentowała libero Kornelia Drosdowska.

fot. PAP/Marian Zubrzycki
fot. PAP/Marian Zubrzycki
Kornelia Drosdowska (rocznik 2006) gra na pozycji libero. Od 2024 roku jest siatkarką PGE Budowlanych Łódź, przyszły sezon będzie więc jej trzecim w tym klubie. Drosdowska była wsparciem dla podstawowej libero - Justyny Łysiak. Rozegrała dotychczas łącznie sześć meczów na poziomie Tauron Ligi.

 

– Chciałabym podziękować wszystkim, którzy byli z nami podczas poprzedniego sezonu, zakończonego dla nas w najlepszy możliwy sposób. Tym bardziej nie mogę się już doczekać tego, co przyniesie kolejny sezon, w którym nadal będę miała przyjemność być częścią tej wspaniałej Budowlanej rodziny. Do zobaczenia na hali! – powiedziała Kornelia Drosdowska w mediach społecznościowych klubu.

 

Siatkarki PGE Budowlanych Łódź w minionym sezonie sięgnęły po podwójną koronę. Wywalczyły mistrzostwo Polski, pokonując w finale Tauron Ligi DevelopRes Rzeszów. Sięgnęły również po Puchar Polski, wygrywając z BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała.

