Szok! Miesiąc do mundialu, a selekcjoner podał się do dymisji. Pracował... niespełna trzy miesiące

Rezygnacja Ruttena miesiąc przed rozpoczęciem mundialu w Kanadzie, USA i Meksyku jest sporym zaskoczeniem. Według holenderskich mediów jego następcą ma być Dick Advocaat, który w latach 2024-2026 trenował reprezentację Curacao i awansował z nią na mistrzostwa świata. 78-latek w lutym odszedł z powodów osobistych.

Holenderski dziennik „Algemeen Dagblad” informuje, że powrót Advocaata spełniłby oczekiwania piłkarzy drużyny, którzy podobno nie chcieli współpracować z Ruttenem.

- Nie możemy tworzyć klimatu, który osłabia zdrowe relacje, dlatego musimy ustąpić – powiedział Rutten, cytowany przez „Algemeen Dagblad”.

Swój udział w mistrzostwach świata Curacao rozpocznie 14 czerwca od meczu z Niemcami w Houston. Kolejnymi rywalami w fazie grupowej będą Ekwador i Wybrzeże Kości Słoniowej.

Curacao to najmniejszy kraj w historii, który zakwalifikował się na mundial. Wyspa z karaibskiego archipelagu jest autonomiczną częścią Królestwa Niderlandów. Liczy około 155 tysięcy mieszkańców i zajmuje powierzchnię 444 km kwadratowych.

PAP