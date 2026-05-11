Tak Lewandowski i Szczęsny świętowali mistrzostwo Hiszpanii (ZDJĘCIA)

Przypomnijmy, że w niedzielę Barcelona pokonała Real Madryt 2:0 po golach Marcusa Rashforda oraz Ferrana Torresa. Lewandowski mecz zaczął jako rezerwowy. Na boisko wszedł w 77. minucie, zmieniając Torresa. Szczęsny obejrzał mecz z ławki rezerwowych.

Po końcowym gwizdku sędziego piłkarze oraz sztab szkoleniowy rozpoczęli świętowanie na murawie. To nie był jednak koniec.

W poniedziałek około godziny 17:00 autokar wraz z całą drużyną ruszył ulicami Barcelony, na których zgromadziło się wielu fanów "Blaugrany". Lewandowski i Szczęsny byli bardzo aktywni podczas tego świętowania.