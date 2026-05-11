Tak Lewandowski i Szczęsny świętowali mistrzostwo Hiszpanii (ZDJĘCIA)

Piłka nożna

FC Barcelona sięgnęła w niedzielę po 29. mistrzostwo Hiszpanii. Dzień później piłkarze "Blaugrany", w tym Robert Lewandowski oraz Wojciech Szczęsny, wyruszyli na ulice miasta, by świętować wraz z kibicami.

Piłkarze celebracji na dachu autobusu
Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny

Przypomnijmy, że w niedzielę Barcelona pokonała Real Madryt 2:0 po golach Marcusa Rashforda oraz Ferrana Torresa. Lewandowski mecz zaczął jako rezerwowy. Na boisko wszedł w 77. minucie, zmieniając Torresa. Szczęsny obejrzał mecz z ławki rezerwowych.

 

Po końcowym gwizdku sędziego piłkarze oraz sztab szkoleniowy rozpoczęli świętowanie na murawie. To nie był jednak koniec.

 

W poniedziałek około godziny 17:00 autokar wraz z całą drużyną ruszył ulicami Barcelony, na których zgromadziło się wielu fanów "Blaugrany". Lewandowski i Szczęsny byli bardzo aktywni podczas tego świętowania. 

 

 

 

