To musiał być Milan! Gigant wybrał Polaka

ORLEN rozszerza grono ambasadorów ORLEN Teamu o jednego z najbardziej utalentowanych młodych motocyklistów w Europie.

Milan Pawelec to zawodnik, który w ubiegłym roku sięgnął po tytuł mistrza Europy klasy Moto2, dokonując tego w swoim debiutanckim sezonie.

Był to pierwszy taki sukces polskiego zawodnika w historii tej kategorii. Pawelec w 2025 roku otrzymał również dziką kartę na rundę Motocyklowych Mistrzostwach Świata Moto2 w czeskim Brnie.

Współpraca motocyklisty z ORLENEM pozwoli mu na dalszy rozwój kariery na arenie międzynarodowej. W ramach umowy logo firmy pojawi się na kombinezonie zawodnika, a także na motocyklach i strojach utytułowanego hiszpańskiego zespołu AGR Team.

– ORLEN inwestuje w młode talenty i pomaga zawodnikom oraz zawodniczkom rozwijać się na wysokim, międzynarodowym poziomie. Współpraca z Milanem doskonale wpisuje się w tę strategię. Chcemy zapewnić mu stabilne wsparcie finansowe, ale również zaplecze promocyjne i medialne, które pozwoli mu się skupić na rywalizacji z najlepszymi – mówi Paweł Patkowski, dyrektor Biura Sponsoringu Sportu ORLEN. – Wierzymy, że dzięki temu będzie mógł z sukcesami reprezentować Polskę oraz barwy ORLEN Teamu w prestiżowych zawodach motocyklowych na świecie – dodaje.

Celem Milana Pawelca na sezon 2026 jest obrona tytułu mistrza Europy Moto2 oraz przygotowanie do stałych startów w Motocyklowych Mistrzostwach Świata Moto2 – motocyklowym odpowiedniku Formuły 2. W kolejnych sezonach zawodnik planuje walkę o awans do najwyższej klasy wyścigów motocyklowych – MotoGP.

– Dołączenie do ORLEN Teamu to dla mnie ogromne wyróżnienie i ważny krok w dalszym rozwoju mojej kariery. To wsparcie daje mi możliwość pełnego skupienia się na sporcie i realizacji ambitnych celów, jakimi są starty i sukcesy w Mistrzostwach Świata Moto2, a w przyszłości w MotoGP – zaznacza Milan Pawelec.

Sezon Mistrzostw Europy Moto2 2026 rozpocznie 24 maja na torze Circuit de Barcelona-Catalunya. Rywalizacja obejmie siedem rund na najbardziej prestiżowych europejskich torach, znanych z kalendarzy MotoGP i Formuły 1. Wszystkie wyścigi Milana będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu.

Kalendarz startów Milana Pawelca w ME Moto2:

24 maja – Circuit de Barcelona-Catalunya (Hiszpania)

14 czerwca – Circuito do Estoril (Portugalia)

5 lipca – Circuito de Jerez – Ángel Nieto (Hiszpania)

26 lipca – Circuit de Nevers Magny-Cours (Francja)

6 września – Circuit Ricardo Tormo (Hiszpania)

27 września – MotorLand Aragón (Hiszpania)

18 października – Misano World Circuit Marco Simoncelli (Włochy)

Współpraca z Milanem Pawelcem wpisuje się w działania ORLENU na rzecz wspierania utalentowanych sportowców rywalizujących na międzynarodowych arenach.

Zaangażowanie marki obejmuje wsparcie zawodników w rozwoju ich kariery oraz promocję sportu motorowego. ORLEN poprzez swoje działania inspiruje młode pokolenie do aktywności i realizowania swoich pasji.

KN, Informacja prasowa