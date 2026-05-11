To oni będą reprezentować Polskę w Europie. Znamy pełną listę pucharowiczów

Jakub ŻelepieńSiatkówka

PlusLiga będzie miała w sezonie 2026/2027 pięciu przedstawicieli w europejskich rozgrywkach. Które kluby zagrają w Lidze Mistrzów, a które w Pucharze CEV i Pucharze Challenge? Sprawdź poniżej.

Trzech siatkarzy w akcji podczas meczu, dwóch w strojach klubowych, jeden w stroju żółto-zielonym.
fot. PAP
Które drużyny zagrają w europejskich pucharach?

W niedzielę 10 maja oficjalnie zakończył się sezon PlusLigi. Mistrzem - po raz pierwszy w historii został Aluron CMC Warta Zawiercie. Zespół prowadzony przez Michała Winiarskiego pokonał w serii finałowej Bogdankę LUK Lublin. Podium uzupełnił PGE Projekt Warszawa.

 

Trzy najlepsze zespoły zapewniły sobie grę w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. To jednak nie jedyne europejskie rozgrywki, w których PlusLiga będzie miała swoich przedstawicieli. Nasze kluby zaprezentują się również w Pucharze CEV i Pucharze Challenge. 

 

Polskie zespoły siatkarskie w europejskich pucharach

LIGA MISTRZÓW:

Aluron CMC Warta Zawiercie
Bogdanka LUK Lublin
PGE Projekt Warszawa

 

PUCHAR CEV:

Asseco Resovia Rzeszów

 

PUCHAR CHALLENGE:
PGE GiEK Skra Bełchatów

