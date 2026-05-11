To oni będą reprezentować Polskę w Europie. Znamy pełną listę pucharowiczów

W niedzielę 10 maja oficjalnie zakończył się sezon PlusLigi. Mistrzem - po raz pierwszy w historii został Aluron CMC Warta Zawiercie. Zespół prowadzony przez Michała Winiarskiego pokonał w serii finałowej Bogdankę LUK Lublin. Podium uzupełnił PGE Projekt Warszawa.

Trzy najlepsze zespoły zapewniły sobie grę w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. To jednak nie jedyne europejskie rozgrywki, w których PlusLiga będzie miała swoich przedstawicieli. Nasze kluby zaprezentują się również w Pucharze CEV i Pucharze Challenge.

Które drużyny wystąpią w europejskich pucharach? Sprawdź poniżej.

Polskie zespoły siatkarskie w europejskich pucharach

LIGA MISTRZÓW:

Aluron CMC Warta Zawiercie

Bogdanka LUK Lublin

PGE Projekt Warszawa

PUCHAR CEV:

Asseco Resovia Rzeszów

PUCHAR CHALLENGE:

PGE GiEK Skra Bełchatów