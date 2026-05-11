To oni będą reprezentować Polskę w Europie. Znamy pełną listę pucharowiczów
PlusLiga będzie miała w sezonie 2026/2027 pięciu przedstawicieli w europejskich rozgrywkach. Które kluby zagrają w Lidze Mistrzów, a które w Pucharze CEV i Pucharze Challenge? Sprawdź poniżej.
W niedzielę 10 maja oficjalnie zakończył się sezon PlusLigi. Mistrzem - po raz pierwszy w historii został Aluron CMC Warta Zawiercie. Zespół prowadzony przez Michała Winiarskiego pokonał w serii finałowej Bogdankę LUK Lublin. Podium uzupełnił PGE Projekt Warszawa.
Trzy najlepsze zespoły zapewniły sobie grę w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. To jednak nie jedyne europejskie rozgrywki, w których PlusLiga będzie miała swoich przedstawicieli. Nasze kluby zaprezentują się również w Pucharze CEV i Pucharze Challenge.
Które drużyny wystąpią w europejskich pucharach? Sprawdź poniżej.
Polskie zespoły siatkarskie w europejskich pucharach
LIGA MISTRZÓW:
Aluron CMC Warta Zawiercie
Bogdanka LUK Lublin
PGE Projekt Warszawa
PUCHAR CEV:
Asseco Resovia Rzeszów
PUCHAR CHALLENGE:
PGE GiEK Skra Bełchatów