Ważne decyzje przed finałami europejskich pucharów. To już pewne

Niemiec Daniel Siebert został wyznaczony na sędziego finału piłkarskiej Ligi Mistrzów, w którym broniący trofeum Paris Saint-Germain zagra z Arsenalem. Mecz odbędzie się 30 maja w Budapeszcie.

42-letni Siebert, arbiter międzynarodowy od 2015 roku, poprowadzi swój pierwszy finał rozgrywek klubowych UEFA. Ma jednak spore doświadczenie. W tym sezonie sędziował już dziewięć meczów Ligi Mistrzów, m.in. półfinałowy rewanż Arsenalu z Atletico Madryt (1:0).

Prowadził m.in. trzy mecze mistrzostw Europy w 2021 roku (przełożonych o rok z powodu pandemii) i dwa podczas Euro 2024.

UEFA wyznaczyła również sędziów na inne finały klubowych rozgrywek.

Decydujący mecz w Lidze Europy - z udziałem Freiburga i Aston Villi Matty'ego Casha 20 maja w Stambule - poprowadzi Francuz Francois Letexier, który sędziował finał Euro 2024.

Tydzień później arbitrem głównym finału Ligi Konferencji Crystal Palace - Rayo Vallecano w Lipsku będzie Włoch Maurizio Mariani.

Natomiast Szwedka Tess Olofsson poprowadzi finał kobiecej Ligi Mistrzów, w którym Barcelona Ewy Pajor zmierzy się 23 maja w Oslo z Olympique Lyon.

PAP