Widzew rozstał się z trenerem! Jest oficjalny komunikat

Igor Jovicević został trenerem Widzewa w połowie października, kiedy zastąpił na stanowisku Patryka Czubaka. Poprowadził zespół w 15 meczach, w których poniósł aż siedem porażek.

Po odpadnięciu w ćwierćfinale Pucharu Polski z GKS-em Katowice władze klubu podjęły decyzję o zwolnieniu Chorwata i zatrudnieniu Aleksandara Vukovicia. Były szkoleniowiec Łudogorca Razgrad, a także jego asystenci - Jurij Benio, Andrij Chanas oraz Javier Lurueña Lobo pozostawali jednak "na kontrakcie". Aż do teraz.

"Informujemy, że umowy z trenerami zostały rozwiązane za porozumieniem stron. W imieniu władz Klubu dziękujemy trenerom za pracę dla Widzewa Łódź oraz życzymy im powodzenia w dalszej karierze!" - przekazano w oficjalnym komunikacie.

Widzew zajmuje obecnie 13. miejsce w tabeli ligowej, mając punkt przewagi nad strefą spadkową. Najbliższy mecz rozegra w piątek 15 maja, kiedy zmierzy się na wyjeździe z Koroną Kielce. To spotkanie może zadecydować o tym, która z drużyn utrzyma się w lidze.

