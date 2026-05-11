Wzruszające zachowanie piłkarzy Barcelony. Tak wsparli trenera po stracie ojca
Tuż przed niedzielnym El Clasico media obiegła informacja o śmierci ojca trenera FC Barcelona, Hansiego Flicka. Pomimo rodzinnego dramatu Niemiec zdecydował się poprowadzić drużynę w prestiżowym meczu. Po jego zakończeniu (Katalończycy wygrali 2:0) piłkarze świeżo upieczonego mistrza Hiszpanii dedykowali zwycięstwo swojemu szkoleniowcowi.
Barcelona wyszła na prowadzenie już w dziewiątej minucie. Do siatki bezpośrednio z rzutu wolnego trafił Marcus Rashford. Na 2:0 podwyższył w 18. minucie Ferran Torres. Real nie był w stanie odpowiedzieć. To zwycięstwo zagwarantowało Katalończykom mistrzostwo Hiszpanii.
Triumf w El Clasico, a także wywalczenie tytułu piłkarze Barcelony zadedykowali swojemu trenerowi. Murem stanęli za nim w trudnym momencie.
- Chcieliśmy to zrobić dla niego, aby łatwiej zniósł stratę, którą poniósł, i podziękować mu za wszystko, co nam dał. To dedykacja dla ojca trenera Flicka, który jest w niebie - powiedział w rozmowie z hiszpańskimi dziennikarzami Pedri.
W podobnym tonie wypowiedział się Raphinha.
- Często mówimy, że piłka nożna daje ci rodzinę. Dla mnie Flick jest jak ojciec. Sprawił, że znów uwierzyłem w siebie - przyznał Brazylijczyk.
Barcelonie pozostały do rozegrania jeszcze trzy mecze ligowe.