Wzruszające zachowanie piłkarzy Barcelony. Tak wsparli trenera po stracie ojca

Barcelona wyszła na prowadzenie już w dziewiątej minucie. Do siatki bezpośrednio z rzutu wolnego trafił Marcus Rashford. Na 2:0 podwyższył w 18. minucie Ferran Torres. Real nie był w stanie odpowiedzieć. To zwycięstwo zagwarantowało Katalończykom mistrzostwo Hiszpanii.

Triumf w El Clasico, a także wywalczenie tytułu piłkarze Barcelony zadedykowali swojemu trenerowi. Murem stanęli za nim w trudnym momencie.



- Chcieliśmy to zrobić dla niego, aby łatwiej zniósł stratę, którą poniósł, i podziękować mu za wszystko, co nam dał. To dedykacja dla ojca trenera Flicka, który jest w niebie - powiedział w rozmowie z hiszpańskimi dziennikarzami Pedri.



W podobnym tonie wypowiedział się Raphinha.



- Często mówimy, że piłka nożna daje ci rodzinę. Dla mnie Flick jest jak ojciec. Sprawił, że znów uwierzyłem w siebie - przyznał Brazylijczyk.

Barcelonie pozostały do rozegrania jeszcze trzy mecze ligowe.