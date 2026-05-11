Znany włoski siatkarz kończy karierę! Grał w trzech polskich klubach

Robert MurawskiSiatkówka

Marco Falaschi kończy sportową karierę! Znany włoski rozgrywający przez cztery sezony grał w PlusLidze, reprezentując barwy klubów Trefl Gdańsk, GKS Katowice oraz ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.

Siatkarze w niebiesko-czerwonych strojach świętują na boisku.
fot. Cyfrasport
Marco Falaschi zakończył karierę. Włoski siatkarz grał w trzech polskich klubach.
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

Marco Falaschi (rocznik 1987) grał na pozycji rozgrywającego. W swej karierze reprezentował barwy trzech polskich klubów - Lotos Trefl Gdańsk (2014-16), GKS Katowice (2016-17) i ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (2017-18). Rozegrał łącznie 106 meczów w PlusLidze. Z Treflem (2015) i ZAKSĄ (2018) wywalczył wicemistrzostwo Polski; z drużyną z Gdańska również Puchar i Superpuchar.

 

Zobacz także: Siatkarska legenda wróci do ojczyzny! Prezes klubu potwierdził

 

Po wyjeździe z Polski grał w klubach z Italii - BCC Castellana Grotte, Emma Villas Aubay Siena, Cucine Lube Civitanova (mistrzostwo i Puchar Włoch 2021), Gioiella Prisma Taranto, Sonepar Padova, a ostatni sezon spędził w Yuasa Battery Grottazzolina. Rozgrywający występował również w reprezentacji Italii.

 

Falaschi poinformował o swojej decyzji w mediach społecznościowych. Jak przyznał, myślał o kontynuowaniu przygody z siatkówką, ale względy zdrowotne sprawiły, że zadecydował jednak o zakończeniu kariery.

 

Siatkarki i siatkarze, którzy zakończyli karierę w 2026 roku:

 

Przejdź na Polsatsport.pl
GKS KATOWICEMARCO FALASCHIPLUSLIGASIATKÓWKATREFL GDAŃSKZAKSA KĘDZIERZYN-KOŹLE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Bartłomiej Bołądź: Chapeau bas dla całej naszej drużyny
Zobacz także

Jurajscy Rycerze po raz pierwszy! Poznaliśmy siatkarskiego mistrza Polski

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 