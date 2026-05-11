Znany włoski siatkarz kończy karierę! Grał w trzech polskich klubach

Marco Falaschi (rocznik 1987) grał na pozycji rozgrywającego. W swej karierze reprezentował barwy trzech polskich klubów - Lotos Trefl Gdańsk (2014-16), GKS Katowice (2016-17) i ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (2017-18). Rozegrał łącznie 106 meczów w PlusLidze. Z Treflem (2015) i ZAKSĄ (2018) wywalczył wicemistrzostwo Polski; z drużyną z Gdańska również Puchar i Superpuchar.

Po wyjeździe z Polski grał w klubach z Italii - BCC Castellana Grotte, Emma Villas Aubay Siena, Cucine Lube Civitanova (mistrzostwo i Puchar Włoch 2021), Gioiella Prisma Taranto, Sonepar Padova, a ostatni sezon spędził w Yuasa Battery Grottazzolina. Rozgrywający występował również w reprezentacji Italii.

Falaschi poinformował o swojej decyzji w mediach społecznościowych. Jak przyznał, myślał o kontynuowaniu przygody z siatkówką, ale względy zdrowotne sprawiły, że zadecydował jednak o zakończeniu kariery.

Siatkarki i siatkarze, którzy zakończyli karierę w 2026 roku: