Zostaje w Turcji, ale zmienia barwy! Siatkarka reprezentacji Polski oficjalnie w nowym klubie

Julia Szczurowska (rocznik 2001) zadebiutowała w siatkarskiej ekstraklasie w wieku szesnastu lat w barwach #VolleyWrocław. W 2017 roku została najmłodszą siatkarką w historii PLS, która otrzymała nagrodę MVP. Później reprezentowała barwy klubów RC Cannes (2018-19), Energa MKS Kalisz (2020-21), Grot Budowlani Łódź (2021-22). W 2022 roku wróciła do #VolleyWrocław, a później grała w Beziers Volley (2024).

W styczniu 2025 roku rozpoczęła się jej przygoda z ligą turecką. Trafiła do klubu Nilufer Belediyespor, a następnie reprezentowała barwy Besiktasu Stambuł.

W sezonie 2026/27 Szczurowską nadal będzie można podziwiać na parkietach ligi tureckiej. Wystąpi w drużynie Kuzeyboru SK, która poinformowała w mediach społecznościowych o podpisaniu kontraktu z reprezentantką Polski.

Kuzeyboru Spor Kulubu od sezonu 2020/21 gra w tureckiej ekstraklasie siatkarek. W minionym sezonie w klubie występowały trzy Polki - środkowa Weronika Centka-Tietianiec (do grudnia 2025), przyjmująca Martyna Czyrniańska oraz atakująca Malwina Smarzek. Drużyna zajęła dziewiąte miejsce i nie zdołała zakwalifikować się do play-off.

Skład reprezentacji Polski siatkarek na 2026 rok: