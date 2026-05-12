6:0, 6:2! Popis wiceliderki rankingu w Rzymie

Rybakina zdominowała Pliskovą, która wygrała tylko dwa gemy w połowie drugiego seta. Był to piąty pojedynek tych tenisistek i Kazaszka triumfowała w każdym z nich.

W poniedziałek rozegrano wszystkie osiem meczów czwartej rundy turnieju w Rzymie. Iga Świątek pokonała Naomi Osakę 6:2, 6:1. Raszynianka jest jedyną Polką, która pozostała w singlowej rywalizacji. Spotkania pierwszej rundy przegrały Magdalena Fręch i Magda Linette.

Znane są już wszystkie pary ćwierćfinałowe. We wtorek Sorana Cirstea (26) zagra z Jeleną Ostapenko, a Mirra Andriejewa (8) z Coco Gauff (3). W środę Świątek (4) zmierzy się z Jessicą Pegulą (5) oraz Rybakina (2) ze Switoliną (7). Półfinały odbędą się w czwartek, a finał w sobotę.

Świątek turniej w Rzymie wygrała trzy razy - w 2021, 2022 i 2024 roku. Rybakina triumfowała w 2023 roku, a w zeszłym sezonie na kortach Foro Italico najlepsza była Włoszka Jasmine Paolini, która w finale pokonała Gauff.

PAP