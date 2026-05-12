Andy Murray znów w roli trenera! Wesprze rodaka przed Wimbledonem

Zaledwie po półrocznej współpracy Brytyjczyk pożegnał się z Delgado. Zgodnie z oficjalnym komunikatem zawodnika w najbliższym czasie jego przygotowania wesprze sztab szkoleniowy Brytyjskiego Związku Tenisowego (LTA), do którego na okres letnich turniejów na nawierzchni trawiastej dołączy Andy Murray. Potencjalny debiut nowego duetu zaplanowano na czerwiec.

Obecnie Draper zajmuje 50. miejsce w zestawieniu ATP. To drastyczny spadek w porównaniu z ubiegłym rokiem, gdy po triumfie w Indian Wells oraz awansie do półfinału US Open dotarł aż na czwartą pozycję w światowym rankingu. Regres ten wynika przede wszystkim z nawracających problemów zdrowotnych.

Z powodu urazu ścięgna w kolanie, odniesionego podczas turnieju w Barcelonie, musiał on wycofać się z tegorocznego French Open. Statystyki pokazują, że w całym 2026 roku rozegrał zaledwie dziewięć spotkań, a w swojej dotychczasowej karierze skreczował już 17 razy.

Dla Murraya objęcie pieczy nad Draperem będzie jego drugim epizodem trenerskim na zawodowym szczeblu. W 2025 roku utytułowany Szkot przez sześć miesięcy współpracował z Novakiem Djokoviciem, z którym dotarł między innymi do półfinału Australian Open. Od momentu rozstania z Serbem w maju ubiegłego roku trzykrotny triumfator imprez wielkoszlemowych nie pracował w roli szkoleniowca.