Asseco Resovia Rzeszów przegranym sezonu? "Brak pomysłu, chaos"

Przed sezonem Asseco Resovia Rzeszów znajdowała się w gronie faworytów do walki o najwyższe cele w PlusLidze. Podopieczni Massimo Bottiego zmagania zakończyli jednak bez medalu, przegrywając w rywalizacji o trzecie miejsce z PGE Projektem Warszawa. Gablota na Podpromiu pozostaje zatem w nienaruszonym stanie - ekipa z Podkarpacia poniosła również porażkę w finale Pucharu Polski z Bogdanką LUK Lublin. W przyszłej kampanii nie zobaczymy jej także w Lidze Mistrzów.

- To jest przegrany sezonu. Gdy jesteśmy przy Resovii, to mowa trochę o przeciwieństwie Warty. Mamy fundament w Zawierciu - pomysł. A jaki jest fundament w Rzeszowie? - zapytał w najnowszym odcinku programu "Polsat SiatCast" Jakub Bednaruk, ekspert i komentator Polsatu Sport.

ZOBACZ TAKŻE: Okiem Diabła: Te zespoły mogą być zadowolone po sezonie PlusLigi. Kto przegrał najwięcej?

- Zacząłbym od trenera Michała Winiarskiego, otoczonego sztabem, który bardzo dobrze zna się na swoim fachu. Natomiast w Resovii szkoleniowiec w ostatnim czasie zmieniał się często - wyjaśnił Marek Magiera, komentator naszej stacji.

Bednaruk wszedł w szczegóły. Zauważył, że w Rzeszowie brakuje pomysłu na przyszłość.

- Czasami decyzje wyglądają tam, jakby były podejmowane pod wpływem chwili. Kto zdobył mistrzostwo Polski? Botti. Bierzemy. Brand zagrał dobry sezon? Bierzemy. Zawiercie nie chcę Butryna. Bierzemy? Trochę brakuje mi tutaj długofalowego planu. Jest za to chaos - stwierdził.

Cały fragment programu "Polsat SiatCast" o Asseco Resovii Rzeszów w załączonym materiale wideo:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jc, Polsat Sport