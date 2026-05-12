ATP w Rzymie: Jannik Sinner - Andrea Pellegrino. Relacja live i wynik na żywo

Ostatnie miesiące stoją pod znakiem dominacji Jannik Sinnera. Włoch aktualnie może pochwalić się serią 25 wygranych meczów z rzędu. Na to wszystko składają się tytuły zdobyte w Indian Wells, Miami, Monte Carlo i Madrycie.

Obecnie Sinner bierze udział w turnieju ATP Masters 1000 w Rzymie. Rywalizację w "Wiecznym Mieście" otworzył od dwóch zwycięstw. Pokonał Austriaka Sebastiana Ofnera i Australijczyka Alexeia Popyrina.

W czwartej rundzie przeciwnikiem lidera rankingu i najwyżej rozstawionego zawodnika w drabince jest rewelacja imprezy na Foro Italico - inny z reprezentantów gospodarzy Andrea Pellegrino.

Włoch w Rzymie najpierw przebrnął przez kwalifikacje, w których odprawił Francuza Hugo Gastona i Hiszpana Martina Landaluce'a. W głównych zawodach triumfował nad rodakiem Luką Nardim, później awansował po kreczu Francuza Arthura Filsa, a w trzeciej fazie odprawił Amerykanina Francesa Tiafoe.

Dotychczas Sinner i Pellegrino mierzyli się ze sobą raz. Miało to miejsce w 2019 roku w zmaganiach rangi... ITF. W finale turnieju w Santa Margherita di Pula górą 6:1, 6:1 był młodszy z tenisistów.

