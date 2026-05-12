Nieprawdopodobne, co zrobił zespół Ronaldo w 98. minucie! Sceny w derbach

Drużyna Cristiano Ronaldo Al-Nassr po kilku latach prób była blisko zdobycia upragnionego mistrzostwa kraju. Piłkarze Jorge Jesusa przystępowali do wtorkowego meczu po zwycięstwie Al-Shabab. Z kolei Al-Hilal ma za sobą trzy wygrane z rzędu w lidze oraz triumf w finale Pucharu Króla Arabii Saudyjskiej.

Początek należał do Al-Hilal. Szybko szansę na zdobycie bramki miał Benzema, ale trafił w Bento. Niedługo potem Francuz pokonał jednak bramkarza, ale po konsultacji z VAR-em sędzia odgwizdał spalonego.

Potem inicjatywę przejęli gospodarze. W 28. minucie doszło do niecodziennych scen z udziałem Bento. Jeden z piłkarzy Al-Hilal zagrał piłkę w kierunku Benzemy. Bramkarz gospodarzy postanowił wybiec poza pole karne. Nie zdołał jednak skutecznie wybić, więc kontynuował bieg za piłką.

Bento znajdował się już kilkadziesiąt metrów poza bramką. Mimo to goście nie potrafili oddać nawet strzału, dobrze zareagowała obrona Al-Nassr, która skutecznie blokowała rywali.

Pod koniec pierwszej połowy piłkarze Jorge Jesusa wywalczyli rzut rożny. Brozović dośrodkował piłkę na pole karne, gdzie piłkę zgrał jeden z jego kolegów. Następnie Kingsley Coman wygrał pojedynek w powietrzu z rywalem, a z bliska futbolówkę do siatki wbił Mohamed Simakan.

Po chwili znakomitą szansę do podwyższenia wyniku miał Cristiano Ronaldo. Po kapitalnym uderzeniu zza pola karnego imponującą interwencją popisał się Bono.

Do przerwy wynik nie uległ zmianie.

Już na początku drugiej odsłony Ronaldo miał kolejną okazję. Tym razem dostał podanie od Comana, ale uderzył minimalnie nad poprzeczką.

Goście utrzymywali się przy piłce, natomiast nie mieli pomysłu, jak zagrozić bramce rywala. Trener Simone Inzaghi robił, co mógł, wprowadził na boisko m.in. Marcosa Leonardo. Gospodarze znakomicie prezentowali się jednak w defensywie.

W 83. minucie podwójnej zmiany dokonał trener gospodarzy. Z boiska zszedł Cristiano Ronaldo, który po oddaniu opaski kapitańskiej został zmieniony przez Abdullaha Al-Hamdana.

Tuż przed końcem Al-Nassr mogło zdobyć drugą bramkę. Nie udało się jednak wykorzystać stałego fragmentu gry.

Po chwili goście wykonali ostatni rzut z autu. Jeden z zawodników zrobił to w niewiarygodny sposób i dorzucił piłkę tuż przed bramkę. Próbujący interweniować Bento, zderzył się z kolegą i fatalnie skiksował.

Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 1:1. Samobójcze trafienie brazylijskiego bramkarza sprawiło, że Al-Nassr nie może świętować mistrzostwa kraju. Cristiano Ronaldo musi jeszcze poczekać z celebracją.

Na zakończenie rozgrywek zespół Portugalczyka zmierzy się z drużyną Damac.

Al-Nassr - Al-Hilal 1:1 (1:0)

Bramki: Simakan (37') - Bento (90+8' sam.)

Al-Nassr: Bento - Abdulrahman Boushal (Al-Ghannam), Simakan, Al Amri, Martinez - Coman (72' Yahya), Brozović (72' Al-Sharari), Al-Hassan (55' Al Nasser), Mane - Joao Felix, Cristiano Ronaldo (83' Al-Hamdan)

Al-Hilal: Bono - Malcom (87' Al-Hawsawi), Tambakti (69' Lajami), Ruben Neves, Al-Harbi, Theo Hernandez - Al-Dawsari (69' Mandash), Kanno, Milinković-Savić - Al-Dawsari, Benzema (69' Marcos Leonardo)

Żółte kartki: Al-Hassan, Al-Amri - Tambakti, Milinković Savić, Hernandez