Ekwadorczyk wygrał 4. etap Giro d'Italia

Ekwadorczyk Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates XRG) wygrał czwarty etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Liderem klasyfikacji generalnej został Włoch Giulio Ciccone (Lidl-Trek).

Od piątku do niedzieli kolarze rywalizowali w Bułgarii. We wtorek ścigali się w Kalabrii na południu Włoch. Czwarty etap z Catanzaro do Cosenzy liczył 138 km.

 

Narvaez triumfował po sprinterskim finiszu. Za nim uplasowali się Wenezuelczyk Orluis Aular (Movistar Team) i Ciccone. Czwarty był Brytyjczyk Ben Turner (Netcompany INEOS).

 

Ciccone w klasyfikacji generalnej ma cztery sekundy przewagi nad Szwajcarem Janem Christenem (UAE Team Emirates XRG), Niemcem Florianem Storkiem (Tudor Pro Cycling Team) i Kolumbijczykiem Eganem Bernalem (Netcompany INEOS).

 

W środę odbędzie się piąty etap Giro d'Italia o długości 203 km z Praia a Mare do Potenzy. Rywalizacja zakończy się 31 maja w Rzymie.

