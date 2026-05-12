El. MŚ: Austria - Polska. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Polscy piłkarze ręczni powalczą o awans na przyszłoroczne mistrzostwa świata. Impreza potrwa od 13 do 31 stycznia 2027 roku, a gospodarzem będą Niemcy.

Biało-Czerwonych od przepustki na turniej dzielą dwa spotkania. W ramach decydującego dwumeczu Polska zmierzy się z Austrią.

Pierwsze starcie zaplanowano na 13 maja. Podopieczni Hiszpana Joty Gonzaleza wystąpią w roli gości - potyczka odbędzie się bowiem w Graz.

- Jesteśmy bardzo zjednoczeni - powiedział przed zmaganiami w rozmowie z ZPRP rozgrywający reprezentacji Ariel Pietrasik.

Poprzednio Polska mierzyła się z Austrią 8 stycznia 2025. Wtedy w meczu towarzyskim górą 31:19 byli Biało-Czerwoni.

Austria - Polska. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Mecz Austria - Polska odbędzie się w środę 13 maja. Transmisja Austria - Polska od godziny 17:50 w Polsacie Sport 3 oraz online na Polsat Box Go.

