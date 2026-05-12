El. MŚ: Austria - Polska. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Piłka ręczna

Austria - Polska to decydujący dwumecz o awansie na przyszłoroczne mistrzostwa świata piłkarzy ręcznych. Pierwsze spotkanie odbędzie się 13 maja w Graz. Gdzie obejrzeć mecz Austria - Polska? O której godzinie? Transmisja w Polsacie Sport 3 oraz Polsacie Box Go.

Polski piłkarz ręczny w koszulce z numerem 21, z godłem Polski, biegnie po boisku.
fot. PAP/DPA
Kamil Syprzak

Polscy piłkarze ręczni powalczą o awans na przyszłoroczne mistrzostwa świata. Impreza potrwa od 13 do 31 stycznia 2027 roku, a gospodarzem będą Niemcy.

 

ZOBACZ TAKŻE: Kielce pożegnały Dujszebajewa! Pracował tam ponad 10 lat

 

Biało-Czerwonych od przepustki na turniej dzielą dwa spotkania. W ramach decydującego dwumeczu Polska zmierzy się z Austrią.

 

Pierwsze starcie zaplanowano na 13 maja. Podopieczni Hiszpana Joty Gonzaleza wystąpią w roli gości - potyczka odbędzie się bowiem w Graz.

 

- Jesteśmy bardzo zjednoczeni - powiedział przed zmaganiami w rozmowie z ZPRP rozgrywający reprezentacji Ariel Pietrasik.

 

Poprzednio Polska mierzyła się z Austrią 8 stycznia 2025. Wtedy w meczu towarzyskim górą 31:19 byli Biało-Czerwoni.

Austria - Polska. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Mecz Austria - Polska odbędzie się w środę 13 maja. Transmisja Austria - Polska od godziny 17:50 w Polsacie Sport 3 oraz online na Polsat Box Go.

jc, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
AUSTRIAELIMINACJE MŚEL MŚMISTRZOSTWA ŚWIATAPIŁKA RĘCZNAPOLSKAREPREZENTACJA MĘŻCZYZNREPREZENTACJA POLSKIREPREZENTACJA POLSKI W PIŁCE RĘCZNEJREPREZENTACJA POLSKI W PIŁCE RĘCZNEJ MĘŻCZYZN
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Kinga Grzyb: Mam nadzieję, że młode zawodniczki będą się inspirowały moją osobą
Zobacz także

Co za finał! Puchar Polski jedzie do Lubina

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 