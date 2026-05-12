Flick puścił parę z ust! Już wszystko jasne. "Ogłosiliśmy to?"

Poprzednia umowa wiązała Flicka z klubem do 30 czerwca 2027 roku. Już od dłuższego czasu było jednak słychać głosy, że w Barcelonie chcą przedłużyć tę współpracę. Hiszpańskie media spekulowały, że strony doszły do porozumienia, a oficjalne ogłoszenie prolongaty kontraktu jest tylko kwestią czasu.

We wtorek sytuacja wyjaśniła się. Flick, ku zaskoczeniu dziennikarzy, otwartym tekstem przyznał podczas konferencji prasowej, że podpisał nową umowę.



- Ogłosiliśmy to? - zapytał Flick rzecznika prasowego Barcelony.



Nie czekając na odpowiedź, Niemiec podzielił się szczegółami.



- Kontrakt do 2028 roku, a potem zobaczymy. Jeśli wszystko będzie zmierzało w dobrym kierunku, podejmiemy decyzję o kolejnym roku. Zarówno klub, jak i ja będziemy mieć taką opcję. Ostatnie dni pokazały mi, że jestem we właściwym miejscu. Wiem, że wszyscy marzą o wygraniu Ligi Mistrzów i w kolejnym sezonie raz jeszcze spróbujemy to zrobić. Jestem wdzięczny za zaufanie, że mogę pracować tu dalej - powiedział Niemiec.



Flick pracuje w Barcelonie od lipca 2024 roku.