Flick puścił parę z ust! Już wszystko jasne. "Ogłosiliśmy to?"

Jakub ŻelepieńPiłka nożna

W poniedziałek piłkarze i trenerzy FC Barcelona świętowali na ulicach miasta zdobycie mistrzostwa Hiszpanii. Nazajutrz Hansi Flick spotkał się natomiast z dziennikarzami na konferencji prasowej. Niemiecki szkoleniowiec oficjalnie ogłosił, że przedłużył swój kontrakt z klubem.

Trener Hansi Flick rozmawia z zawodnikiem w stroju sportowym.
fot. PAP/EPA
Hansi Flick przedłużył umowę z Barceloną do 2028 roku

Poprzednia umowa wiązała Flicka z klubem do 30 czerwca 2027 roku. Już od dłuższego czasu było jednak słychać głosy, że w Barcelonie chcą przedłużyć tę współpracę. Hiszpańskie media spekulowały, że strony doszły do porozumienia, a oficjalne ogłoszenie prolongaty kontraktu jest tylko kwestią czasu.

 

ZOBACZ TAKŻE: Iwanow: Krócej "w domu", czy dłużej, ale "daleko od domu"?


We wtorek sytuacja wyjaśniła się. Flick, ku zaskoczeniu dziennikarzy, otwartym tekstem przyznał podczas konferencji prasowej, że podpisał nową umowę.


- Ogłosiliśmy to? - zapytał Flick rzecznika prasowego Barcelony.


Nie czekając na odpowiedź, Niemiec podzielił się szczegółami.


- Kontrakt do 2028 roku, a potem zobaczymy. Jeśli wszystko będzie zmierzało w dobrym kierunku, podejmiemy decyzję o kolejnym roku. Zarówno klub, jak i ja będziemy mieć taką opcję. Ostatnie dni pokazały mi, że jestem we właściwym miejscu. Wiem, że wszyscy marzą o wygraniu Ligi Mistrzów i w kolejnym sezonie raz jeszcze spróbujemy to zrobić. Jestem wdzięczny za zaufanie, że mogę pracować tu dalej - powiedział Niemiec.


Flick pracuje w Barcelonie od lipca 2024 roku.

Przejdź na Polsatsport.pl
FC BARCELONAHANSI FLICKHISZPANIAPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: SK Slavia Praga - AC Sparta Praga. Skrót meczu
Zobacz także

Derby przerwane, kibice zaatakowali piłkarzy. Gigantyczny skandal w lidze czeskiej

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 