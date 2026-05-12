Gladiatory 2026: Poznaliśmy nominacje w ORLEN Superlidze!

Głosowanie na Gladiatory 2026 wkracza w decydującą fazę. Kapituła złożona z dziennikarzy sportowych oraz ekspertów wyłoniła najlepszych zawodników i trenerów, którzy otrzymali nominacje do prestiżowych nagród ORLEN Superligi w dziewięciu z jedenastu kategorii. Obrady, które odbyły się w poniedziałek, 11 maja w siedzibie Superligi, były pełne merytorycznych dyskusji, zakończonych wspólnym konsensusem.

SuperGladiator dla Talanta Dujshebaeva

Talant Dujshebaev został uhonorowany statuetką SuperGladiatora podczas meczu Industrii Kielce z Rebud KPR Ostrovią za wybitne osiągnięcia sportowe oraz ogromny wkład w rozwój polskiej piłki ręcznej. Legendarny szkoleniowiec poprowadził Industrię Kielce do triumfu w Lidze Mistrzów w 2016 roku, a także wywalczył z klubem dziesięć mistrzostw Polski i osiem Pucharów Polski, tworząc jedną z najmocniejszych drużyn klubowych Europy.

Reprezentanci jedenastu klubów ORLEN Superligi powalczą o statuetki Gladiatorów

Najwięcej nominacji spośród wszystkich drużyn ORLEN Superligi - po osiem - otrzymali zawodnicy Rebud KPR Ostrovii Ostrów Wielkopolski oraz PGE Wybrzeża Gdańsk. Po siedem nominacji zdobyli przedstawiciele Industrii Kielce oraz Energa Bank PBS MMTS-u Kwidzyn. Sześciokrotnie w gronie nominowanych znaleźli się zawodnicy ORLEN Wisły Płock, natomiast po trzy nominacje przypadły szczypiornistom Netland MKS-u Kalisz, Handball Stali Mielec oraz Corotop Gwardii Opole. Po dwóch nominowanych miały Piotrkowianin Piotrków Trybunalski i Zepter KPR Legionowo, a jednego przedstawiciela w zestawieniu nominowanych miało Zagłębie Lubin.

Spośród wszystkich nominowanych aż ośmiu przedstawicieli ORLEN Superligi otrzymało więcej niż jedną nominację, potwierdzając swoją wysoką formę i wszechstronność w sezonie 2025/2026. Najwięcej, bo po trzy nominacje, zdobył Artsem Karalek z Industrii Kielce, który znalazł się w gronie kandydatów do tytułów Zawodnika Sezonu, Obrotowego Sezonu oraz Obrońcy Sezonu. Po dwie nominacje otrzymali: Kamil Adamski z Rebud KPR Ostrovii Ostrów Wielkopolski (Zawodnik Sezonu i Środkowy Rozgrywający Sezonu), Mikołaj Czapliński z PGE Wybrzeża Gdańsk (Zawodnik Sezonu i Skrzydłowy Sezonu), Gergo Fazekas z ORLEN Wisły Płock (Zawodnik Sezonu i Środkowy Rozgrywający Sezonu), Mateusz Zembrzycki z PGE Wybrzeża Gdańsk (Zawodnik Sezonu i Bramkarz Sezonu), Patryk Grzesik z Piotrkowianina Piotrków Trybunalski (Wybór Sezonu i Środkowy Rozgrywający Sezonu), Kacper Ligarzewski z Rebud KPR Ostrovii Ostrów Wielkopolski (Wybór Sezonu i Bramkarz Sezonu) oraz Filip Michałowicz z PGE Wybrzeża Gdańsk (Wybór Sezonu i Skrzydłowy Sezonu). Ich obecność w kilku kategoriach pokazuje, jak duży wpływ mieli na wyniki swoich drużyn w trwającym sezonie.

O miano najlepszego szkoleniowca sezonu 2025/2026 powalczą Bartłomiej Jaszka (Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn), Robert Lis (Handball Stal Mielec), Kim Rasmussen (Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski), Patryk Rombel (PGE Wybrzeże Gdańsk) oraz Xavi Sabate (ORLEN Wisła Płock).

O tytułach zdecydują kibice, zawodnicy i sztaby szkoleniowe

Już teraz kibice mogą głosować na swoich faworytów w oficjalnej aplikacji ORLEN Superligi.

Głosy kibiców stanowią 40% wagi końcowego wyniku, natomiast pozostałe 60% to głosy oddane przez zawodników oraz sztaby szkoleniowe wszystkich klubów ORLEN Superligi. Głosowanie potrwa do 22 maja do godz. 14:00.

Wyjątkiem od tej reguły są dwie kategorie Gladiatorów. Nominację w kategorii Wybór Sezonu otrzymało pięciu zawodników, których kibice najczęściej wybierali do tytułu Zawodnika Serii oraz Tygodnia. O końcowym rozstrzygnięciu w tej kategorii zdecydują wyłącznie głosy kibiców oddawane w aplikacji.

Z kolei tytuł Króla Strzelców otrzyma zawodnik, który w trakcie całego sezonu 2025/2026 będzie miał na swoim koncie najwięcej rzuconych bramek.

Wręczenie Gladiatorów po Finale Sezonu

Uroczyste wręczenie Gladiatorów nastąpi bezpośrednio po zakończeniu ostatniego finałowego meczu ORLEN Superligi w sezonie 2025/2026, który zostanie rozegrany pomiędzy ORLEN Wisłą Płock a Industrią Kielce. W zależności od rozstrzygnięć w pierwszych spotkaniach pomiędzy zespołami, będzie to 31 maja lub 7 czerwca.

Supergladiator:

- Talant Dujshebaev (Industria Kielce)

Nominacje do Gladiatorów 2026:

Zawodnik Sezonu:

- Kamil Adamski (Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski)

- Mikołaj Czapliński (PGE Wybrzeże Gdańsk)

- Gergo Fazekas (ORLEN Wisła Płock)

- Artsem Karalek (Industria Kielce)

- Mateusz Zembrzycki (PGE Wybrzeże Gdańsk)

Wybór Sezonu:

- Patryk Grzesik (Piotrkowianin Piotrków Trybunalski)

- Oliwier Kamiński (Corotop Gwardia Opole)

- Żelijko Kozina (Handball Stal Mielec)

- Kacper Ligarzewski (Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski)

- Filip Michałowicz (PGE Wybrzeże Gdańsk)

Trener Sezonu:

- Bartłomiej Jaszka (Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn)

- Robert Lis (Handball Stal Mielec)

- Kim Rasmussen (Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski)

- Patryk Rombel (PGE Wybrzeże Gdańsk)

- Xavi Sabate (ORLEN Wisła Płock)

Bramkarz Sezonu:

- Kacper Ligarzewski (Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski)

- Adam Morawski (Industria Kielce)

- Zurabi Tsintsadze (Zepter KPR Legionowo)

- Łukasz Zakreta (Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn)

- Mateusz Zembrzycki (PGE Wybrzeże Gdańsk)

Boczny Rozgrywający Sezonu:

- Leon Łazarczyk (Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn)

- Sergei Kosorotov (ORLEN Wisła Płock)

- Jovan Milicević (Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn)

- Rostyslav Polishchuk (Netland MKS Kalisz)

- Joel Ribeiro (Netland MKS Kalisz)

Środkowy Rozgrywający Sezonu:

- Kamil Adamski (Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski)

- Mateusz Chabior (Zepter KPR Legionowo)

- Mateusz Drozdalski (Zagłębie Lubin)

- Gergo Fazekas (ORLEN Wisła Płock)

- Patryk Grzesik (Piotrkowianin Piotrków Trybunalski)

Obrotowy Sezonu:

- Ivan Burzak (Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski)

- Damian Domagała (PGE Wybrzeże Gdańsk)

- Artsem Karalek (Industria Kielce)

- Jan Klimków (Netland MKS Kalisz)

- Theo Monar (Industria Kielce)

Skrzydłowy Sezonu:

- Mikołaj Czapliński (PGE Wybrzeże Gdańsk)

- Piotr Jarosiewicz (Industria Kielce)

- Filip Michałowicz (PGE Wybrzeże Gdańsk)

- Arkadiusz Moryto (Industria Kielce)

- Mateusz Wojdan (Corotop Gwardia Opole)

Obrońca Sezonu:

- Artsem Karalek (Industria Kielce)

- Przemysław Krajewski (ORLEN Wisła Płock)

- Ryszard Landzwojczak (Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn)

- Krzysztof Misiejuk (Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski)

- Leon Susnja (ORLEN Wisła Płock)

Odkrycie Sezonu (zawodnik do 23 lat) im. Pawła Kotwicy:

- Dawid Frankowski (Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski)

- Mikołaj Kotliński (Handball Stal Mielec)

- Igor Malczak (Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn)

- Bartłomiej Rugała (Corotop Gwardia Opole)

- Marcel Skierka (Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn)

Informacja Prasowa