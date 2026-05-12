Gwiazdor Ekstraklasy zagra na mundialu? Znalazł się na liście powołanych
Afimico Pululu, napastnik Jagiellonii Białystok, znalazł się na liście zawodników powołanych do szerokiej kadry Demokratycznej Republiki Konga na nadchodzące mistrzostwa świata w Ameryce Północnej.
Szkoleniowiec reprezentacji, Sebastien Desabre, ogłosił grupę piłkarzy mających szansę na udział w zbliżającym się mundialu, organizowanym wspólnie przez Stany Zjednoczone, Kanadę oraz Meksyk. W tym gronie znalazł się Afimico Pululu. 27-latek w trwającym sezonie PKO BP Ekstraklasy rozegrał 30 spotkań, w których strzelił 13 goli i zanotował pięć asyst.
Reprezentacja Demokratycznej Republiki Konga gościła na mistrzostwach świata w 1974 roku, rywalizując na boiskach w Niemczech pod szyldem Zairu. Pod obecną nazwą wystąpi na tej imprezie po raz pierwszy. Jeżeli napastnik Jagiellonii utrzyma miejsce w ostatecznej kadrze, czekają go mecze z niezwykle wymagającymi przeciwnikami. W fazie grupowej Kongijczycy zmierzą się kolejno z Portugalią, Kolumbią oraz Uzbekistanem.
W mediach pojawiają się także informacje dotyczące klubowej przyszłości Pululu. Wśród jego potencjalnych nowych pracodawców wymienia się między innymi Widzew Łódź, a także zespoły z zagranicy, m.in. Crvena Zvezda Belgrad. Kwestia tego, czy zawodnik po zakończeniu obecnego sezonu zmieni barwy klubowe, pozostaje na ten moment otwarta.