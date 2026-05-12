Gwiazdor Ekstraklasy zagra na mundialu? Znalazł się na liście powołanych

Szkoleniowiec reprezentacji, Sebastien Desabre, ogłosił grupę piłkarzy mających szansę na udział w zbliżającym się mundialu, organizowanym wspólnie przez Stany Zjednoczone, Kanadę oraz Meksyk. W tym gronie znalazł się Afimico Pululu. 27-latek w trwającym sezonie PKO BP Ekstraklasy rozegrał 30 spotkań, w których strzelił 13 goli i zanotował pięć asyst.

Reprezentacja Demokratycznej Republiki Konga gościła na mistrzostwach świata w 1974 roku, rywalizując na boiskach w Niemczech pod szyldem Zairu. Pod obecną nazwą wystąpi na tej imprezie po raz pierwszy. Jeżeli napastnik Jagiellonii utrzyma miejsce w ostatecznej kadrze, czekają go mecze z niezwykle wymagającymi przeciwnikami. W fazie grupowej Kongijczycy zmierzą się kolejno z Portugalią, Kolumbią oraz Uzbekistanem.

W mediach pojawiają się także informacje dotyczące klubowej przyszłości Pululu. Wśród jego potencjalnych nowych pracodawców wymienia się między innymi Widzew Łódź, a także zespoły z zagranicy, m.in. Crvena Zvezda Belgrad. Kwestia tego, czy zawodnik po zakończeniu obecnego sezonu zmieni barwy klubowe, pozostaje na ten moment otwarta.