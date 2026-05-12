Historyczny wyczyn Polaka! Przetrwał ekstremalne warunki

Wyczynu dokonał "bez odpięcia nart - 'niestety' jak sam wspomina z użyciem drabiny na Icefallu" - napisano w krótkim komunikacie PZA.

Icefall to gigantyczny, uszczeliniony lodowiec, przez który prowadzi zaporęczowana przez Szerpów klasyczna droga na najwyższy szczyt globu Everest (8848 m) oraz właśnie położoną w niedalekiej odległości od niego Lhotse.

30-latek z Bielska-Białej w 2022 roku dokonał zjazdu z dwóch szczytów w Karakorum - Broad Peaku (8051 m) i Gaszerbrumu II (8035 m), a wiosną 2023 roku, z kolejnych dwóch himalajskich gigantów - Annapurny (8091 m) i Dhaulagiri (8167 m). W 2024 roku przeprowadził udane akcje na Makalu (8485 m) i Kanczendzondze (8586 m), a w ubiegłym roku na Manaslu (8156 m).

