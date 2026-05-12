Hiszpański dziennikarz przejechał się po Szczęsnym! Oto, jak go nazwał

FC Barcelona sięgnęła w niedzielę po 29. mistrzostwo Hiszpanii. Następnego dnia piłkarze katalońskiego klubu, w tym Robert Lewandowski oraz Wojciech Szczęsny, wyruszyli na ulice miasta, by świętować wraz z kibicami. Na fecie zjawiło się mnóstwo kibiców. Polacy byli bardzo aktywni i trafili na pierwsze strony gazet.

Najwyraźniej postawa zawodników nie podobała się wszystkim. Hiszpański dziennikarz Juanma Castano skrytykował postawę przede wszystkim Szczęsnego i przyznał, że zachowanie bramkarza go irytuje.

"Dla mnie jest tak samo śmieszny jak Rudiger" - przekazał, cytowany przez radio COPE.

Na tym jednak nie skończył. Castano uważa, że Szczęsny stał się czymś w rodzaju "maskotki". I choć "nikomu nie robi krzywdy", nazwał go "cwaniakiem". Zdecydowanie bardziej wolałby, żeby rezerwowym bramkarzem Barcelony był jakiś młody zawodnik z akademii aniżeli Polak.

Nie podobały mu się również skandowane przez piłkarzy przyśpiewki. Podkreślił, że było to bardziej zachowanie kibiców niż profesjonalnych piłkarzy. Dziennikarz rozumie, że można dać ponieść się atmosferze, ale coś takiego "po prostu nie wypada".

Do zakończenia rozgrywek La Liga pozostały trzy kolejki. FC Barcelona rozegra kolejny mecz już w środę 13 maja, kiedy zmierzy się na wyjeździe z Deportivo Alaves.