Ikona swojej reprezentacji na szóstym mundialu?
Bramkarz Guillermo Ochoa stawił się na zgrupowaniu piłkarskiej reprezentacji Meksyku przed rozpoczynającymi się 11 czerwca mistrzostwami świata, co oznacza, że jest coraz bliżej szóstego mundialu w karierze. Zagrał dotychczas jednak w trzech.
W Meksyku, który obok USA i Kanady będzie współgospodarzem MŚ, powszechne jest oczekiwanie, że 40-latek znajdzie się w kadrze trenera Javiera Aguirre'a.
ZOBACZ TAKŻE: Piłkarski mistrz świata ukarany! Setki tysięcy euro grzywny
Dołączając do kadry Ochoa przyznał, że zakładanie reprezentacyjnej koszulki nigdy nie stało się dla niego rutyną, a zawsze było przywilejem. Jak zaznaczył, to prawdopodobnie ostatni obóz treningowy w jego karierze. Dodał, że ma więcej wspomnień, doświadczeń, także blizn na ciele, ale jest tak samo podekscytowany jak wtedy, kiedy jako dziecko marzył o występach w drużynie narodowej.
"Przeżyłem niezapomniane noce, niezliczone mecze, hymny, które wciąż wywołują u mnie gęsią skórkę, i chwile, które zmieniły moje życie na zawsze. I mimo to, za każdym razem, gdy Meksyk mnie wzywa, coś we mnie zaczyna się od nowa" - napisał w portalu społecznościowym.
Ochoa ma szansę stać się jednym z niewielu piłkarzy, którzy będą na sześciu mundialach, m.in. obok Argentyńczyka Lionela Messiego czy Portugalczyka Cristiano Ronaldo. Wcześniej reprezentował Meksyk w Niemczech w 2006 roku, w RPA cztery lata później, ale w tych turniejach nie zagrał, oraz w Brazylii w 2014 roku, w Rosji w 2018 i Katarze cztery lata temu.
Występujący obecnie w cypryjskim AEL Limassol bramkarz ma na koncie 152 występy w reprezentacji kraju i pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych meksykańskich piłkarzy. W mundialach zasłynął m.in. świetną grą przeciwko Brazylii w 2014 roku czy obronie rzutu karnego wykonywanego przez Roberta Lewandowskiego w 2022 roku.
Meksyk w trakcie przygotowań do MŚ rozegra trzy spotkania towarzyskie - 22 maja z Ghaną, osiem dni później z Australią, a także 4 czerwca z Serbią.
W meczu otwarcia mundialu 11 czerwca na stadionie Azteków zmierzy się z Republiką Południowej Afryki.Przejdź na Polsatsport.pl