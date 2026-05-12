Iwanow: Krócej "w domu", czy dłużej, ale "daleko od domu"?

Mistrza cechują spokój i powolne ruchy. Kariery - jak jego przyjaciel Wojciech Szczęsny - nie zakończy. Choć "Szczena" ze swoim przekornym poczuciem humory mu to proponuje. Przecież w jego przypadku najlepsza oferta przyszła wtedy, gdy siedział już na tarasie i patrzył nie tylko na zawieszone przez siebie "buty na kołku". Dziś Lewandowski spieszyć się nie musi. Jedynym dylematem, który może mieć, to kwestia, czy decydować się na krótsze granie i krótszą umowę w miejscu, w którym tak dobrze się czuje, czy postawić na projekt, który zapewni mu spokój i inną pozycję na dłużej. Ale też wywrócenie do góry nogami swojego życia. Nie tylko swojego, ale i całej rodziny.

"Barca" raczej nie zaproponuje mu dłuższej umowy niż rok. Choć z drugiej strony jeżeli obie strony nie dojdą do porozumienia, będzie musiała znaleźć godnego następcę. A może nawet kogoś więcej, bo Ferran Torres, mimo swojego najlepszego sezonu w tym klubie pod każdym względem, sam tego ciężaru nie udźwignie. Ile kosztują napastnicy i ile zarabiają, wszyscy wiemy. Dla Polaka pozostanie w zespole "tylko" na rok wiązałoby się z kolejnym rozważaniem tego, co za 12 miesięcy. W jakiej będzie formie, jaki sezon będzie za nim i czy oferty, które dziś napływają z daleka, wciąż będą tak "obfite".

Selekcjoner reprezentacji Polski też czeka na wieści. Latem przyszłego roku będziemy bowiem w połowie eliminacji do EURO 2028. Jeżeli Lewandowski ma w planach pożegnanie się z kadrą po finałach mistrzostw Europy - jeśli tam awansujemy - przeprowadzka do Stanów Zjednoczonych, bądź Arabii Saudyjskiej poza finansami i dłuższą umową - życiowo nie jest aż tak łakomym kąskiem. Dolatywanie na zgrupowania z Chicago byłoby mordęgą. Jasne, że większość piłkarzy z Ameryki Południowej występujących na Starym Kontynencie robi to od lat i nie kręcą nosem, ale i tak nie jest to ani komfortowe, ani przyjemne, nawet dla kogoś takiego, jak "RL9", który fizycznie jest fenomenem.

Przyszłość Lewandowskiego budzi też olbrzymie zainteresowanie stacji telewizyjnych. Tam, gdzie gra Robert, tam jest "oglądalność". Barcelona - co prawda - zawsze osiągała dobrą frekwencję przed ekranami, ale przyjście "Lewego", poparte potem Wojciechem Szczęsnym, wprowadziło w Polsce szał, zresztą nie tylko telewizyjny. Jeżeli Polak miałby trafić do "Saudi", to mecze rozgrywane są tam o przystępnych porach, więc nie trzeba byłoby zarywać nocy. Doskonałym pod tym kątem byłby ruch "włoski". Sam Krzysztof Piątek w Milanie spowodował tak gigantyczny skok w oglądalności, że wprost trudno sobie wyobrazić to, co działoby się, gdyby w tym samym klubie - albo w Juventusie - znalazł się Lewandowski.