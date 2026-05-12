Jednak wraca! To on będzie najstarszym szkoleniowcem w historii MŚ

Nominacja Advocaata została potwierdzona na wtorkowej konferencji prasowej przez Federację Piłkarską Curacao (FFK). Rutten zrezygnował z pracy w związku z rzekomą presją ze strony zawodników i głównego sponsora federacji. Advocaat powrócił na stanowisko, które w lutym opuścił z powodu choroby córki.

63-letni Rutten był jego następcą, ale poprowadził zespół tylko w dwóch meczach towarzyskich. Pod koniec marca Curacao przegrało z Chinami 0:2 i z Australią 1:5. Podjęto działania mające na celu powrót Advocaata w związku z doniesieniami o niezadowoleniu zawodników i oświadczeniem głównego sponsora federacji, domagającego się powrotu 78-letniego szkoleniowca.

Początkowo prezes federacji Curacao, Gilbert Martina odmówił rozważenia jakiejkolwiek zmiany i wyraził poparcie dla Ruttena, jednak holenderski trener dostrzegł, że sytuacja jest niepewna i w poniedziałek zrezygnował ze stanowiska. We wtorek Martina zaprzeczył, że doszło do protestu zawodników.

- Po tym, jak wyszło na jaw, że córka Advocaata czuje się lepiej, w prasie rozpętano bardzo negatywną kampanię, w której Rutten został przedstawiony w złym świetle. Jednak zawodnicy zaprzeczyli tym negatywnym doniesieniom – powiedział prezes FFK na konferencji prasowej.

Martina poinformował, że Rutten zadzwonił do niego w niedzielę i przekazał, że najlepiej, jeśli poda się do dymizji.

„Nie może powstać atmosfera, która podważa zdrowe relacje zawodowe, zarówno w drużynie, jak i w sztabie. Dlatego mądrze jest ustąpić” – uzasadnił Rutten w pisemnym oświadczeniu.

Advocaat był selekcjonerem Curacao w latach 2024-26. Pod jego wodzą reprezentacja wyspiarskiego kraju z Karaibów po raz pierwszy w historii awansowała na mistrzostwa świata, choć doświadczony trener w listopadzie ubiegłego roku opuścił decydujący mecz z Jamajką z powodu złego stanu zdrowia córki.

Będą to trzecie mistrzostwa świata Advocaata. W 1994 roku prowadził Holandię na mundialu w USA, a w 2006 roku był trenerem reprezentacji Korei Południowej na turnieju w Niemczech. 78-latek zostanie najstarszym trenerem w historii mundialu. Pobije rekord Niemca Otto Rehhagela, który miał 71 lat i 317 dni, gdy prowadził Grecję przeciwko Argentynie (0:2) w swoim ostatnim meczu podczas mundialu w RPA w 2010 roku.

Swój udział w mistrzostwach świata Curacao rozpocznie 14 czerwca od meczu z Niemcami w Houston. Kolejnymi rywalami w fazie grupowej będą Ekwador i Wybrzeże Kości Słoniowej. W turnieju, którego gospodarzem będą Kanada, Meksyk i Stany Zjednoczone, wystąpi 48 drużyn.

Curacao to najmniejszy kraj w historii, który zakwalifikował się na mundial. Wyspa z karaibskiego archipelagu jest autonomiczną częścią Królestwa Niderlandów. Liczy około 155 tysięcy mieszkańców i zajmuje powierzchnię 444 km kwadratowych.

