Jest wniosek o odwołanie Radosława Piesiewicza z funkcji prezesa PKOl

24 kwietnia, podczas spotkania na PGE Narodowym, związki sportowe zażądały natychmiastowej dymisji Radosława Piesiewicza, któremu zarzucają między innymi niszczenie wizerunku PKOl i naruszenie zaufania do polskich sportowców. Ponieważ do dymisji na razie nie doszło, działacze przechodzą do kolejnego etapu. Uruchomili zbieranie podpisów pod wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKOl. Jedynym punktem obrad ma być odwołanie prezesa.

Przypomnijmy, że czara goryczy przelała się, gdy wybrany przez Radosława Piesiewicza sponsor - Zondacrypto - nie wypłacił nagród dla tegorocznych medalistów olimpijskich. Prezes długo stał murem za firmą i dopiero na początku maja jej logo przestało zdobić fasadę Centrum Olimpijskiego.



Umowa pomiędzy Zondacrypto a PKOl została podpisana w październiku 2025 roku. Piesiewicz ogłosił wówczas, że po raz pierwszy w historii nagrody za wyniki otrzymają olimpijczycy, którzy w zimowych igrzyskach we Włoszech uplasują się na miejscach 4-8. Premie sponsor miał przekazać w tokenach.



17 kwietnia śledztwo w sprawie tej firmy wszczęła Prokuratura Regionalna w Katowicach. Jest ono prowadzone pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. W dniu wszczęcia postępowania kwota szkody była szacowana na co najmniej 350 mln zł, ale - jak zaznaczają śledczy - rośnie z każdym kolejnym dniem, podobnie jak liczba pokrzywdzonych.



Wśród nich znaleźli się również polscy sportowcy, którzy informowali m.in., że nie zdążyli spieniężyć środków, jakie trafiły na ich konta Zondacrypto. Łącznie firma za wyniki w tegorocznych igrzyskach we Włoszech miała im przekazać w tokenach 1,38 mln złotych.



Poniżej prezentujemy treść wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKOl.



Działając na podstawie art. 32 pkt. 2 statutu PKOl, jako uprawnieni reprezentujący co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków PKOl wnosimy o zwołanie przez Zarząd PKOL Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKOl, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego.

2. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania Członka Zarządu PKOl sprawującego funkcję Prezesa Zarządu PKOl.

3. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 33 statutu PKOl Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd nie później niż w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku.

Zgodnie z art. 34 statutu PKOL zawiadomienia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z podaniem daty, miejsca i proponowanego porządku obrad, powinno być wysłane do członków nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

