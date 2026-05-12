Katastrofa Zvereva w Rzymie! Prowadził już 6:1, 5:3

Alexander Zverev bardzo dobrze rozpoczął zmagania w Rzymie. W pierwszej rundzie pewnie pokonał Daniela Altmaiera 7:5, 6:3, natomiast potem nie dał szans Alexandrowi Blockxowi. Mecz zakończył się wynikiem 6:1, 6:4.

Niemiec w trzeciej rundzie rywalizacji trafił na Luciano Darderiego. Pierwszy set to był prawdziwy pogrom.

Zverev od samego początku wyglądał znakomicie. Nie dość, że był bezlitosny w polu serwisowym, to również przy podaniu Włocha udowadniał, że jest w świetnej formie. 29-latek wygrał premierową odsłonę 6:1.

Drugi set był już dużo bardziej wyrównany. W pierwszych minutach obaj zawodnicy zanotowali przełamanie. Kiedy przy stanie 3:2, Niemiec ponownie wygrał gema, wydawało się, że koniec jest już blisko. Po chwili prowadził już 5:3, gdy nagle zaczął popełniać błędy.

Darderi triumfował w trzech gemach z rzędu i doprowadził do tie-breaka. Zverev miał cztery piłki meczowe, ale tego nie wykorzystał. Rywal szansy nie zmarnował i zwyciężył 12:10.

Trzeci zawodnik światowego rankingu totalnie posypał się w trzecim secie. Już w pierwszym gemie został przełamany, a potem można było odnieść wrażenie, że oczekuje już końca. Ostatecznie Darderi wygrał 6:0 i wyeliminował Zvereva z turnieju.

Darderi zmierzy się w ćwierćfinale zawodów w Rzymie z Rafaelem Jodarem.

Alexander Zverev - Luciano Darderi 6:1, 6:7 (10), 0:6

Transmisje turnieju ATP w Rzymie na sportowych antenach Polsatu.