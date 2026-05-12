Liderka zespołu przedłużyła kontrakt! Klub wydał komunikat

Marta Pol przedłużyła kontrakt z Metalkas Pałac Bydgoszcz - poinformował klub w mediach społecznościowych.

"Rozpoczynamy serię dobrych wiadomości. Kapitan zostaje z nami w Bydgoszczy na sezon 2026/2027" - napisano. 

 

Pol to jedna z liderek zespołu, dla którego w ubiegłym sezonie rozegrała 25 meczów i zdobyła 208 punktów. Do Bydgoszczy wróciła w 2025 roku, kiedy odeszła z Energa MKS-u Kalisz.

 

Metalkas Pałac Bydgoszcz przystąpi do przyszłego sezonu bez Moniki Głodzińskiej. Atakująca ogłosiła niedawno przejście na sportową emeryturę.

 

Drużyna z Bydgoszczy zakończyła ostatnie zmagania w Tauron Lidze na ćwierćfinale. Dwukrotnie przegrała z Developresem Rzeszów i odpadła z rywalizacji.

