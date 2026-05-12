LOTTO Gdynia Sailing Days. Sześć tygodni rywalizacji i żeglarskich emocji 

W wyjątkowym dla Gdyni roku jubileuszu 100-lecia miasta, festiwal zyska rekordową skalę – potrwa aż sześć tygodni, od 20 czerwca do 31 lipca 2026 roku, stając się jednym z najważniejszych punktów obchodów.



Tegoroczna edycja LOTTO Gdynia Sailing Days przyniesie cztery międzynarodowe imprezy rangi mistrzowskiej oraz kluczowy sprawdzian przed światowym czempionatem.

Festiwal otworzą mistrzostwa Europy w klasie Finn – jednej z najbardziej utytułowanych klas w historii polskiego żeglarstwa. To właśnie w niej Mateusz Kusznierewicz zdobył pierwszy w historii Polski złoty medal olimpijski w żeglarstwie podczas igrzysk olimpijskich w Atlancie w 1996 roku. W Gdyni zobaczymy około 120 zawodników z całej Europy, a sama klasa – choć już poza programem olimpijskim – pozostaje jednym z filarów tradycji żeglarskiej.

W kolejnych tygodniach na wodzie pojawią się m.in. załogi klasy Star – z udziałem olimpijczyka Dominika Życkiego, dyrektora sportowego PZŻ, który po latach powróci do rywalizacji na tym akwenie. Jednym z kluczowych momentów programu będzie Test Event – próba generalna przed mistrzostwami świata World Sailing 2027. Na Zatokę Gdańską wypłyną załogi klas dwuosobowych, które sprawdzą warunki przyszłej rywalizacji o kwalifikacje olimpijskie do Los Angeles 2028.

Równolegle odbędą się:

Mistrzostwa Świata Juniorów w olimpijskiej klasie 470,

Mistrzostwa Europy żeglarzy z niepełnosprawnościami.



To połączenie wydarzeń najwyższej rangi sportowej z ideą dostępności i rozwoju żeglarstwa dla wszystkich doskonale wpisuje się w przesłanie #GramyDlaSportu. Przez sześć tygodni rywalizacji na trasach regat zobaczymy wielu zawodników Kadry Narodowej PZŻ, w tym również Ambasadorów PGE Sailing Team Poland.

Zwieńczeniem festiwalu będzie powrót po dwóch dekadach mistrzostw Europy klasy Optimist. Gdyńska marina wypełni się najmłodszymi zawodnikami z całego świata – nowym pokoleniem żeglarzy, dla których Gdynia może stać się początkiem międzynarodowej kariery.



Więcej niż regaty

LOTTO Gdynia Sailing Days to nie tylko rywalizacja sportowa. To także wydarzenia towarzyszące, które od lat budują unikalną atmosferę festiwalu – regaty krajowe, aktywności ekologiczne, spotkania z zawodnikami czy inicjatywy integracyjne.

W ubiegłych edycjach dużą popularnością cieszyły się m.in. eko-weekendy, wspólne sprzątanie plaż czy konkursy edukacyjne. Program 2026 rozwija te działania, podkreślając społeczną rolę sportu i zaangażowanie lokalnej społeczności.

Doświadczenie organizacyjne i skala wydarzenia

Organizatorem wydarzenia jest Polski Związek Żeglarski – jedna z najbardziej doświadczonych instytucji w Europie w zakresie organizacji regat najwyższej rangi. W ostatnich latach PZŻ odpowiadał m.in. za:

Młodzieżowe Mistrzostwa Świata World Sailing,

Mistrzostwa Europy i Świata w wielu klasach olimpijskich i młodzieżowych,

liczne wydarzenia cyklu europejskiego i światowego.



Skala poprzedniej edycji to ponad 1000 zawodników, 17 klas i 12 regat. Tegoroczna odsłona LOTTO Gdynia Sailing Days zapowiada się jeszcze większa.

