Medalistka olimpijska zakończyła karierę. Skupi się na pielęgniarstwie

Archibald, jedna z najbardziej utytułowanych brytyjskich kolarek torowych, kończy 13-letnią karierę, by skupić się na szkoleniu pielęgniarskim.

- Uwielbiam ścigać się na rowerze. Po 13 latach rywalizacji na arenie międzynarodowej i całym życiu rywalizacji z moim starszym bratem, postanowiłam zakończyć karierę. Jestem wdzięczna, że nauczyłam się tak wiele, zobaczyłam tak wiele i poznałam tak wielu niesamowitych ludzi. Ale jestem też pewna, że będę się dalej uczyć, będę dalej zwiedzać świat, będę dalej spotykać niesamowitych ludzi. Nie liczę na wielkie dziedzictwo, ale mam nadzieję, że wywarłam wpływ na osoby, z którymi pracowałam - powiedziała Brytyjka, cytowana w oświadczeniu.

32-letnia kolarka, aktualna mistrzyni świata i Europy, dołączyła do brytyjskiej kadry w wieku 19 lat. Ma na koncie 51 medali najważniejszych imprez międzynarodowych, w tym dwa złote i jeden srebrny z igrzysk olimpijskich, siedem złotych mistrzostw świata i rekordowe 21 złotych mistrzostw Europy.

W 2024 roku musiała opuścić igrzyska olimpijskie w Paryżu z powodu kontuzji kostki.

jc, PAP