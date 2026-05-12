Piąty mecz i piąte zwycięstwo. Gauff jest już w półfinale

To było piąte spotkanie tych zawodniczek i piąta wygrana Gauff. Poprzednio grały ze sobą rok temu, również w ćwierćfinale rzymskiego turnieju. W tamtej edycji Amerykanka dotarła do finału, w którym przegrała z Włoszką Jasmine Paolini.

W trzecim secie Andriejewa przegrywała już 1:5, ale obroniła dwie piłki meczowe i doszła na 4:5. W kolejnym gemie Rosjanka serwowała, rozegrano w nim aż 20 punktów. Andriejewa obroniła dwa następne meczbole, miała też piłki na doprowadzenie do remisu. Ostatecznie jednak Gauff wykorzystała piątą piłkę meczową i po dwóch godzinach oraz 17 minutach znalazła się w półfinale.

36-letnia Cirstea, notowana na 27. miejscu w światowym rankingu, największą niespodziankę sprawiła w trzeciej rundzie, gdy wyeliminowała najwyżej rozstawioną Arynę Sabalenkę. Było to jej pierwsze zwycięstwo w karierze nad liderką listy WTA.

Iga Świątek (4.) zagra o półfinał w środę z Amerykanką Jessiką Pegulą (nr 5.). Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa turniej w Rzymie wygrała trzy razy - w 2021, 2022 i 2024 roku.

W obecnej edycji jest jedyną Polką, która pozostała w singlowej rywalizacji. Mecze pierwszej rundy przegrały Magdalena Fręch i Magda Linette.

Wyniki i program ćwierćfinałów:

wtorek



Sorana Cirstea (Rumunia, 26) - Jelena Ostapenko (Łotwa) 6:1, 7:6 (7-0)

Coco Gauff (USA, 3) - Mirra Andriejewa (Rosja, 8) 4:6, 6:2, 6:4

środa



Iga Świątek (Polska, 4) - Jessica Pegula (USA, 5)

Jelena Rybakina (Kazachstan, 2) - Elina Switolina (Ukraina, 7)

PAP