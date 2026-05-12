Piękny gest. Powstanie pomnik Diogo Joty

Na stadionie Anfield powstanie pomnik piłkarza Liverpoolu Diogo Joty i jego brata Andre Silvy, którzy 3 lipca 2025 roku zginęli w wypadku samochodowym w Hiszpanii. Rzeźba w kształcie serca zatytułowana "Forever 20" nawiązuje do numeru koszulki, w której występował Portugalczyk.

Numer 20 został zastrzeżony we wszystkich drużynach Liverpoolu, również w kobiecych i juniorskich. Na pomniku znajdzie się także numer 30, z którym Silva grał dla Penafiel w drugiej lidze portugalskiej.

 

"Pomnik będzie stał na kamiennym cokole w stylu Granby Rock, z wygrawerowaną laserowo dedykacją dla obu braci" – poinformował Liverpool w oświadczeniu.

 

Rzeźba ma zawierać również tekst piosenki dedykowanej Diogo Jocie, którą kibice śpiewają w 20. minucie każdego meczu rozgrywanego na Anfield.

 

Jota pomógł Liverpoolowi zdobyć mistrzostwo Premier League w zeszłym sezonie. Z klubem z Merseyside zdobył także Puchar Anglii (2022) oraz dwa Puchary Ligi (2022, 2024). Portugalczyk w latach 2020-2025 strzelił 65 goli w 182 meczach dla "The Reds".

 

15 sierpnia 2025 roku Liverpool uczcił pamięć Joty minutą ciszy przed meczem z Bournemouth, inaugurującym obecny sezon Premier League.

