Piłkarski mistrz świata ukarany! Setki tysięcy euro grzywny

Całą sprawę opisał hiszpański portal "ara". Według podanych informacji były obrońca Barcelony 20 stycznia 2021 roku nabył łącznie 104 166 akcji firmy Aspa Global Services, która dwa dni później została przejęta przez Atrys Health, której prezesem był wtedy Elias. Biznesmen miał wcześniej poinformować byłego reprezentanta Hiszpanii o przejęciu. Pique następnie 27 stycznia sprzedał swoje akcje, tym samym uzyskując korzyści majątkowe, które według wspomnianego źródła miały oscylować w okolicy 50 tysięcy euro.

Tym samym Pique i Elias dopuścili się "insider tradingu", czyli wykorzystywaniu poufnych informacji, by uzyskać nieuczciwą przewagę podczas obrotu instrumentami finansowymi na giełdzie. Całej sprawie przyjrzała się hiszpańska Narodowa Komisja Rynku Papierów Wartościowych (CNMV).

Były piłkarz i jego wspólnik zostali ukarani. Na Pique nałożono grzywnę w wysokości 200 tysięcy euro, natomiast na Eliasa - 100 tysięcy euro. Obaj mężczyźni mogą jeszcze odwołać się od tej decyzji.

Pique swoją sportową karierę zakończył w styczniu 2023 roku. Urodzony w 1987 roku zawodnik najbardziej kojarzony jest ze swoich występów w Barcelonie, w której grał od 2008 do 2023 roku. Na swoim koncie ma między innymi mistrzostwo świata, mistrzostwo Europy, cztery wygrane Ligi Mistrzów czy dziewięć mistrzostw Hiszpanii. W reprezentacji swojego kraju wystąpił w sumie w 102 oficjalnych spotkaniach.