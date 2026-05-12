Pilna konferencja prezesa Realu Madryt! Perez ogłosił swoją decyzję

Spotkanie Pereza z dziennikarzami w ośrodku Valdebebas wzbudzało ogromne emocje, a spekulowano nawet o możliwej dymisji po słabszym sezonie zespołu. Hiszpan szybko uciął jednak te doniesienia i stanowczo zaprzeczył, jakoby zamierzał zrezygnować z zajmowanego stanowiska.

Zamiast tego oficjalnie poprosił zarząd o rozpisanie nowych wyborów na prezesa klubu, w których zapowiedział swój udział. 79-latek podkreślił, że jego celem jest dalsza obrona interesów członków klubu, a krytyka z zewnątrz nie zmusza go do kapitulacji, lecz daje mu dodatkową energię do działania.

Znaczna część wystąpienia została poświęcona relacjom z przedstawicielami prasy. Perez zarzucił mediom prowadzenie zorganizowanej kampanii oszczerstw wymierzonej w jego osobę. Stanowczo zdementował rozsiewane plotki o rzekomej chorobie nowotworowej, zapewniając o swoim doskonałym zdrowiu.

Oskarżył podmioty medialne o celowe kreowanie wizerunku chaosu w klubie tylko dlatego, że w minionym sezonie drużyna nie sięgnęła po mistrzostwo kraju ani triumf w Lidze Mistrzów.

Na zakończenie prezes Realu odniósł się do kwestii organizacyjnych oraz sukcesów klubu. Poruszono również wątek ewentualnego powrotu Jose Mourinho na ławkę trenerską. Hiszpan błyskawicznie uciął jednak temat Portugalczyka, a ponadto zaznaczył, że obecnym priorytetem jest obrona dobrego imienia instytucji uchodzącej za najlepszą w historii.

79-latek wysunął jednocześnie bardzo poważne oskarżenia pod adresem władz La Ligi. Stwierdził, że władze hiszpańskich rozgrywek opłacają dziennikarzy w zamian za publikacje uderzające w zespół z Madrytu. Prezes zdradził, że klub wystosował oficjalne zapytanie o dokładne kwoty przeznaczane na ten cel, i choć nie otrzymał odpowiedzi od ligi, zasugerował, że zarząd "Królewskich" posiada odpowiednią wiedzę w tym zakresie.