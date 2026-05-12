Poznaliśmy kadrę Brazylii na mundial! Jest decyzja ws. Neymara

Neymar ma szanse pojechać na czwarte z rzędu mistrzostwa świata. Był kluczową postacią reprezentacji Brazylii podczas mundialu w 2014, 2018 i 2022 roku. 34-latek z 79 golami na koncie jest najlepszym strzelcem w historii "Canarinhos". Ostatni raz zagrał w drużynie narodowej 18 października 2023 roku w meczu z Urugwajem (0:2).

ZOBACZ TAKŻE: Jednak wraca! To on będzie najstarszym szkoleniowcem w historii MŚ

Po odejściu z Paris Saint-Germain, Neymar przez półtora roku był zawodnikiem Al-Hilal. Był jednak chronicznie kontuzjowany i rzadko grał w saudyjskim klubie. W styczniu 2025 roku przeszedł do Santosu, którego jest wychowankiem, i odbudowuje formę. W tym roku strzelił sześć goli i zaliczył trzy asysty we wszystkich rozgrywkach.

Za kadencji Ancelottiego, która rozpoczęła się w czerwcu 2025 roku, Neymar nie zagrał jeszcze w żadnym meczu reprezentacji. Niewykluczone, że włoski trener powoła doświadczonego piłkarza na turniej w Kanadzie, USA i Meksyku.

Telewizja ESPN poinformowała, że Estevao nie wystąpi na mundialu ze względu na kontuzję uda, której doznał 18 kwietnia w meczu z Manchesterem United. Młody zawodnik w lipcu 2025 roku przeszedł z Palmeiras Sao Paulo do Chelsea. W angielskim klubie zdobył łącznie osiem bramek i zaliczył cztery asysty. Dodatkowo strzelił pięć goli w reprezentacji Brazylii.

Kontuzjowany Estevao wyjechał z Londynu, aby poddać się leczeniu w Sao Paulo. Skrzydłowy był uważany za pewnego kandydata do drużyny trenera Ancelottiego. Z powodu kontuzji na mistrzostwa świata nie pojadą też obrońca Eder Militao i skrzydłowy Rodrygo z Realu Madryt.

Brazylia swój udział w mundialu rozpocznie meczem z Marokiem 13 czerwca w East Rutherford w stanie New Jersey. Pięciokrotni mistrzowie świata w grupie C zmierzą się również ze Szkocją i Haiti.