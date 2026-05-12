PZPN nie miał litości! Kandydat do awansu bez licencji na grę w Ekstraklasie

W przypadku zajmującej obecnie trzecie miejsce w tabeli Wieczystej, która zachowuje jeszcze teoretyczne szanse na wywalczenie bezpośredniego awansu do krajowej elity, powodem odmowy przyznania licencji było niespełnieniem punktu 4.1.5 Podręcznika Licencyjnego, który zakłada, że kluby uczestniczące w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy muszą posiadać formę prawną spółki akcyjnej.

Osobowość prawna Wieczystej to stowarzyszenie kultury fizycznej. Przepisy PZPN dopuszczają formę zmiany prawnej do 1 lipca. Krakowski klub zamierza z tego skorzystać, gdyż w opublikowanym oświadczeniu zapowiedział złożenie odwołania, na które ma pięć dni.

"W związku z decyzją Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN informujemy, że klub skorzysta z przysługującego prawa do odwołania i złoży je w przewidzianym terminie. Jednocześnie podkreślamy, że w ocenie klubu na moment składania wniosku realizowane były działania związane z dostosowaniem struktury organizacyjno-prawnej do obowiązujących wymogów licencyjnych. Do czasu zakończenia postępowania odwoławczego nie będziemy szerzej komentować sprawy" - napisano.

Licencji na grę w PKO BP Ekstraklasie nie przyznano także: Polonii Bytom, Pogoni Grodzisk Mazowiecki i Puszczy Niepołomice. Każdy z tych klubów nie spełnił kilku punktów Podręcznika Licencyjnego. Najwyżej z nich sklasyfikowana jest obecnie Polonia, zajmująca dziewiątą lokatę.

Licencję na grę w PKO BP Ekstraklasie otrzymała natomiast Wisła Kraków, która ma już zapewniony awans z pierwszego miejsca. Krakowski klubu otrzymał jednak nadzór finansowy i infrastrukturalny. Ponadto nałożono środek kontroli w postaci obowiązku zapłaty kwoty 66 tysięcy zł za naruszenie kryteriów F.03 i F.04 Podręcznika Licencyjnego. W tym przypadku chodziło o niedotrzymanie terminu zaległej płatności. Dług ten został już uregulowany.

Licencję na grę w PKO BP Ekstraklasie otrzymały ponadto: Śląsk Wrocław, Miedź Legnica, Ruch Chorzów i Stal Rzeszów oraz z nadzorem infrastrukturalnym: Chrobry Głogów (stadion w Lubinie) i ŁKS Łódź, a z nadzorem infrastrukturalnym i finansowym Polonia Warszawa. Klub ten musi też zapłacić 10 tysięcy zł za naruszenie kryteriów dotyczących sprawozdań finansowych.

Bezpośredni awans do PKO BP Ekstraklasy, oprócz Wisły, zapewni sobie drużyna, która zakończy rozgrywki na drugim miejscu oraz ta, która wygra baraże pomiędzy zespołami z miejsc 3-6. Brak licencji na PKO BP Ekstraklasę oznacza, że zespół nie będzie mógł przystąpić do fazy barażowej.

PAP