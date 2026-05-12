Sarri odkrył karty! Ważne słowa przed finałem Pucharu Włoch

Szkoleniowiec "Biancocelestich" zaznaczył, że jego zespół nie jest faworytem spotkania z Interem, a zniwelowanie różnic w umiejętnościach ma nastąpić poprzez odpowiednie podejście zawodników do tak ważnego meczu.

- Trzeba w to wierzyć, aż do szaleństwa. Decydujące będzie nastawienie mentalne - stwierdził Maurizio Sarri podczas spotkania z prasą.

Trener podsumował również ostatnie miesiące, a ponadto wskazał na trudności, z jakimi mierzyła się cała kadra w trakcie trwającego sezonu.

- Przeszliśmy przez pustynię bez wody. I to jest powód do wielkiej dumy. Od początku sezonu z pewnością zrobiliśmy postępy - dodał 65-latek.

Włoch, który z powodu zawieszenia obejrzy mecz z perspektywy trybun, odniósł się także do kwestii przygotowania do samego spotkania oraz własnej historii w turniejach pucharowych.

- Oczywiście, ważne jest również jak najlepsze podejście do meczu z taktycznego punktu widzenia, ale jeśli nastawienie mentalne będzie takie samo jak w sobotnim meczu ligowym, aspekt taktyczny przestaje mieć znaczenie - wyjaśnił szkoleniowiec.

Przypomniał on również o swoich poprzednich finałach z Chelsea oraz Juventusem, które przegrywał po seriach rzutów karnych.

- Mam za sobą długą karierę, wygrana lub jej brak nie zmieni mojego życia. Ale miło byłoby sprawić satysfakcję chłopakom i kibicom - zaznaczył.

Podczas konferencji przekazano także precyzyjne informacje o stanie zdrowia piłkarzy. Sezon z powodu kontuzji zakończył bramkarz Ivan Provedel, a niepełną sprawność fizyczną wykazują Danilo Cataldi oraz Pedro.

- Cataldi odbył dziś pierwszy trening. Stan medyczny to jedno, wydolność fizyczna to drugie. Pedro również nie jest w optymalnej formie, ale rozegra fragment meczu - poinformował trener. Przypomniał on także, że Hiszpan strzelał gole w 80% rozegranych przez siebie finałów.

Głos zabrał również obecny na sali kapitan drużyny, Mattia Zaccagni.

- Zasłużyliśmy na ten piękny finał i teraz zrobimy wszystko, aby zabrać puchar do domu - podsumował zawodnik.

Finał Pucharu Włoch Lazio - Inter odbędzie się 13 maja. Transmisja w Polsacie Sport 1, a także online na Polsat Box Go. Studio przedmeczowe od 20:00. Transmisja spotkania o godzinie 20:40.

