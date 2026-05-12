Siatkarze Warty Zawiercie pewni siebie przed Final Four LM. "Jesteśmy w stanie pokonać każdego"

W niedzielę 10 maja sezon PlusLigi dobiegł końca. Po emocjonującej rywalizacji w finale po złoto sięgnęła Aluron CMC Warta Zawiercie. Podopieczni Michała Winiarskiego pokonali w pięciu spotkaniach obrońców tytułu Bogdankę LUK Lublin.

We wtorek w najnowszym wydaniu programu "Polsat SiatCast" gościem Marka Magiery i Jakuba Bednaruka był świeżo upieczony mistrz Polski Bartłomiej Bołądź.

- Było delikatne świętowanie, ale z głową. Mieliśmy krótki odpoczynek, ale wracamy już do pracy. Mam nadzieję, że podszlifujemy jeszcze naszą formę - przyznał atakujący "Jurajskich Rycerzy".

Finałowe zmagania były niezwykle emocjonujące. Najpierw z przodu była Warta. Później 2:1 prowadziła Bogdanka. Na końcu jednak, w ostatnim, piątym meczu serii, triumf zapewnili sobie siatkarze z Zawiercia.

- Po pierwszym starciu, które wygraliśmy gładko, być może w nasze szeregi wkradło się rozluźnienie. Myśleliśmy, że pojedziemy do nich i też będzie gładko, a tak nie było. W kolejnych dwóch potyczkach zaprezentowaliśmy się poniżej naszego poziomu, ale najważniejsze, że w czwartym i piątym spotkaniu gra wyglądała już lepiej - podsumował Bołądź.

Wartę czeka w tej kampanii jeszcze jedno wyzwanie. W dniach 16-17 maja w Turynie odbędzie się bowiem turniej finałowy Ligi Mistrzów. Przeciwnikiem Zawiercian w półfinale będzie naszpikowany gwiazdami Ziraat Bankkart Ankara, którego barw broni między innymi Tomasz Fornal.

- W Final Four Ligi Mistrzów spotykają się drużyny na najwyższym poziomie. Taką jest właśnie Ziraat, ale jeśli zagramy swoją siatkówkę, to jesteśmy w stanie pokonać każdego - stwierdził Bołądź.

Oprócz Warty w turnieju weźmie udział druga polska drużyna. Mowa o PGE Projekcie Warszawa. Rywalem stołecznej ekipy będzie Sir Sicoma Monini Perugia. Istnieje zatem szansa, że w finale na parkiecie zobaczymy dwie ekipy z PlusLigi. Najpierw jednak obie muszą zwyciężyć swoje półfinały, a to zadanie z pewnością nie będzie łatwe.

Transmisje spotkań turnieju finałowego Ligi Mistrzów na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio w sobotę i w niedzielę rozpocznie się o godzinie 15.00.

Turniej finałowy Ligi Mistrzów siatkarzy 2026 - terminarz i plan transmisji:

Sobota, 16 maja:

15:00: Studio (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

16:30: PGE Projekt Warszawa - Sir Sicoma Monini Perugia (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

20:00: Aluron CMC Warta Zawiercie - Ziraat Bankkart Ankara (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

Niedziela, 17 maja:

15:00: Studio (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

16:30: mecz o trzecie miejsce (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

20:00: finał (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

Cała rozmowa z Bartłomiejem Bołądziem w programie "Polsat SiatCast" w załączonym materiale wideo:

jc, Polsat Sport