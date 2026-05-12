Świątek wprost po wygranej z Osaką. "Jestem szczęśliwa"

Iga Świątek

Iga Świątek powiedziała na konferencji po wygranym meczu z Japonką Naomi Osaką 6:2, 6:1 w 1/8 finału turnieju WTA w Rzymie, że uważa go za wspaniały. Jak podkreśliła, od samego początku do końca wiedziała, co robić.

Tenisistka w białej koszulce z czarnymi pasami i czarnej czapce z daszkiem wykonuje forhendowy uderzenie rakietą tenisową.
fot. PAP/EPA
Iga Świątek

- Byłam pewna swojej gry. Jestem szczęśliwa z powodu tego, jak zagrałam - podzieliła się wrażeniami po zwycięstwie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Gwiazdor wycofał się z French Open! Leczenie kontuzji dłuższe niż myślano

 

Mówiąc o następnym spotkaniu, w którym jej rywalką będzie Amerykanka Jessica Pegula, Świątek stwierdziła, że jest ona zawsze trudną przeciwniczką.

 

- Muszę się przygotować, obejrzeć jej mecze - dodała.

 

Po raz kolejny w Rzymie Świątek podkreśliła, że doskonale rozumie się z nowym trenerem Francisco Roigiem.

 

Raszynianka miała w czasie pojedynku z Osaką bardzo duże wsparcie ze strony kibiców, wśród których było wielu Polaków, entuzjastycznie zagrzewających ją do walki.

 

Kiedy po meczu odjeżdżała spod kortu pożegnało ją kilkadziesiąt osób, które skandowały: "dziękujemy".

 

Polscy kibice zgodnie bardzo wysoko ocenili grę Świątek zaznaczając, że dawno nie widzieli jej w tak dobrej formie. W rozmowach z PAP zwracali uwagę na to, że determinacja Polki wyraźnie osłabiała jej rywalkę, która w drugim secie popełniała coraz więcej błędów i chwilami wydawała się bezradna.

 

Uwaga polskich kibiców była na trybunach często kierowana pod adresem Tomasza Wiktorowskiego, trenera Osaki, który w latach 2021-2024 pracował ze Świątek.

jc, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
WTA Rzym: Świątek vs Jessica Pegula. Iga w półfinale?
IGA ŚWIĄTEKNAOMI OSAKAŚWIĄTEKTENISTURNIEJE ATP I WTAWTAWTA 1000 RZYMWTA 1000 RZYM 2026WTA RZYMWTA RZYM 2026WTA TOUR
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Tomasz Tomaszewski: Rola Roiga w sztabie Świątek będzie ograniczona. Są jeszcze Abramowicz i Ryszczuk
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 