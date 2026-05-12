"Trenuj formę – segreguj z głową". Sport i ekologia w jednym rytmie

Za organizację wydarzenia odpowiada Triway Katarzyna Czerwińska, wicemistrzyni w Cross Triathlonie i Duathlonie, multimedalistka obecnie trenerka, znana z promowania aktywnego stylu życia. Współorganizatorami wydarzenia są Europejska Platforma Recyclingu oraz Park Kultury w Powsinie.

Sport dostępny dla każdego

"Trenuj formę – segreguj z głową" to cykl plenerowych spotkań treningowych, zaplanowanych w zielonej przestrzeni Parku Kultury w Powsinie. Wydarzenia zostały zaprojektowane tak, aby każdy mógł w nich uczestniczyć – zarówno osoby początkujące, jak i bardziej zaawansowani uczestnicy.

Program obejmuje trening ogólnorozwojowy, elementy treningu biegowego oraz funkcjonalnego. To doskonała okazja, aby rozpocząć swoją przygodę z aktywnością fizyczną lub urozmaicić dotychczasowe treningi. Wszystko odbywa się w przyjaznej atmosferze, pięknej zielonej przestrzeni Parku Kultury Powsin.

Ekologia w praktyce

Wydarzenie ma również ważny wymiar edukacyjny. Uczestnicy nie tylko zadbają o formę, ale także dowiedzą się, jak w codziennym życiu dbać o środowisko. Inicjatywa wspiera akcję "Sport Kocha Recykling", promującą odpowiedzialne podejście do segregacji odpadów i ekologicznego stylu życia.

Organizatorzy chcą pokazać, że nawet drobne zmiany w naszych nawykach mogą mieć realny wpływ na planetę – a sport może być świetnym pretekstem, by zacząć działać.

Motywacja na start

Dla tych, którzy potrzebują dodatkowego impulsu – przygotowano miłą niespodziankę. Pierwsze 10 osób, które pojawią się na wydarzeniu, otrzyma drobne upominki. To jednak nie nagrody są najważniejsze, a energia, pozytywna atmosfera i satysfakcja z aktywnie spędzonego czasu.

Czas ruszyć się z kanapy

"Trenuj formę – segreguj z głową" to coś więcej niż trening. To zaproszenie do zmiany stylu życia – na zdrowszy, bardziej świadomy i bliższy naturze. Jeśli szukasz motywacji, by zacząć się ruszać, lub chcesz połączyć sport z wartościową inicjatywą – to wydarzenie jest właśnie dla Ciebie.

Daty wydarzeń;

17.05 - godzina 11.00

31.05 - godzina 11.00

21.06 - godzina 11.00

