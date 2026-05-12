W Rzymie zawrzało po meczu Lazio. Kibice nie mają już złudzeń

Fatalna postawa Rzymian w meczu ligowym

Lazio do meczu ligowego z Interem Mediolan przystępowało z ogromnymi nadziejami. Z jednej strony drużyna ta jest ligowym średniakiem i plasuje się w połowie tabeli. Z drugiej chciała wykorzystać rozprężenie w szeregach Interu, który kilka dni wcześniej świętował odzyskanie mistrzowskiego tytułu.

Na bardziej zmęczonych wyglądali jednak gospodarze. Piłkarze Interu na wyjeździe zdominowali swojego rywala i efektownie wygrali 3:0. Już do przerwy było 2:0 po golach Lautaro Martineza i Petara Sucicia. Wynik ustalił Henrikh Mkhitaryan.

Kibice nie mają już złudzeń. Z taką grą nie ma szans na trofeum

Kibice Lazio nie kryją rozczarowania grą swoich piłkarzy i nie mają złudzeń. Z taką formą ich ukochany klub nie ma szans na wygraną w finale Pucharu Włoch. Rzymianie czekają na sukces od 2019 roku, gdy triumfowali w Pucharze Włoch, a następnie dołożyli do tego Superpuchar Włoch. Czy po kilku latach znów będą świętować?

Prognozowane jedenastki na Lazio – Inter

Choć w meczu ligowym Piotr Zieliński odpoczywał, to jednak w Pucharze Włoch powinien wyjść na boisko od pierwszej minuty. To jeden z najlepszych zawodników Nerazzurrich w tym sezonie. Stać go na poprowadzenie Interu do kolejnego trofeum. Pod znakiem zapytania stoi za to występ Marcusa Thurama, który po meczu ligowym narzeka na uraz mięśniowy. Poniżej prognozowane składy:



Lazio: Motta, Pellegrini, Romagnoli, Gila, Marusić, Basić, Rovella, Dele-Bashiru, Dia, Isaksen, Noslin

Inter Mediolan: Sommer, Bastoni, Acerbi, Bisseck, Carlos Augusto, Sucić, Zieliński, Barella, Dumfries, Martinez, Bonny

Finał Pucharu Włoch: Lazio - Inter. Gdzie obejrzeć? Kiedy? Transmisja TV i stream online

Finał Pucharu Włoch Lazio - Inter odbędzie się 13 maja. Transmisja w Polsacie Sport 1, a także online na Polsat Box Go. Studio przedmeczowe od 20:00. Transmisja spotkania o godzinie 20:40.

