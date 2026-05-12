Zbigniew Boniek prorokuje przed wielkim finałem z udziałem Polaka. "To nie utopia"

Inter Mediolan z Piotrem Zielińskim w składzie z przytupem zdobył scudetto, ale teraz ma szansę zdobyć Puchar Włoch. Dla "Ziela" byłby to drugi triumf w tych rozgrywkach po sześciu latach. Poprzednie Coppa Italia podniósł oczywiście w barwach Napoli.

Zbigniew Boniek dwukrotnie poznał smak Coppa Italia: w 1983 r. podniósł je z Juventusem, który był wówczas jednym z najlepszych klubów na świecie, a w 1986 r. z AS Roma, które zdobyła wówczas wicemistrzostwo Włoch, ze stratą czterech punktów do Juve.

Zbigniew Boniek zapowiada finał Pucharu Włoch

W środę czeka nas ciekawe starcie w finale Pucharu Włoch Lazio – Inter. Inter zapewnił sobie mistrzostwo Włoch już tydzień temu. W sobotę w Serie A pokonał Lazio 3-0 i to w Rzymie. Czy Lazio w środę, na tym samym Stadio Olimpico może się zrewanżować? To ostatnia szansa dla ekipy Maurizio Sarriego, by załapać się do europejskich pucharów.

- Wiadomo, że Inter jest drużyną bardzo mocną i nie podaruje nic ekipie Lazio. Natomiast ewentualne zwycięstwo Rzymian w pojedynczym meczu na Stadionie Olimpijskim, to wcale nie jest utopia, tylko scenariusz, który się może spokojnie wydarzyć. Ale może się też wydarzyć, że Inter pokona Lazio 3-0, a może nawet 4-0 – powiedział nam Zbigniew Boniek przed finałem Coppa Italia.

Po chwili jednak dodał inną uwagę.

- Ale niespodzianki w piłce się zdarzają. Kto przed piątkowym meczem Lech – Arka powiedział, że Poznaniacy nie wygrają? Nie było takich głosów, a jeśli już, to odosobnione, a niewiele brakowało, by w 90 minucie Arka wywalczyła trzy punkty, a nie jeden. Piłka taka jest. Teraz niespodziankę może sprawić Lazio – zaznaczył Boniek.

Piotr Zieliński wywalczył miejsce w wyjściowym składzie Interu

Warto podkreślić, że Piotr Zieliński zaczął sezon dość dyskretnie, wydawać się mogło, iż nie będzie graczem pierwszego wyboru, ale w grudniu wywalczył sobie miejsce w pierwszym składzie i w lidze oddał je tylko raz, w starciu z Cagliari, a także w minioną sobotę z Lazio, gdy Inter mistrzostwo miał już w kieszeni. Czy pozycja "Ziela" to dobry sygnał dla reprezentacji Polski.

- Nie patrzę na to w ten sposób. Jakie znaczenie dla reprezentacji ma dzisiejsza postawa Piotrka, skoro pierwsze ważne mecze gramy dopiero za rok. Piotrek jest niezmiennie jedną z najlepszych "ósemek" wśród pomocników Europy. Jeżeli jest w formie i ma zaufanie trenera, wie, że jest ważnym elementem, to od razu pokazuje, co potrafi – chwali Piotra Zbigniew Boniek.

Inter Mediolan może być drugim zespołem w historii Pucharu Włoch

Inter ma już dziewięć triumfów w Pucharze Włoch, ostatni zdobył w 2023 r. Lazio jest uboższe o dwa, a po raz ostatni Coppa Italia podniosło w 2019 r. Jeśli Internazionale dopną swego, wyprzedzą Romę i znajdą się na drugim miejscu na liście wszech czasów pod względem zdobytych Pucharów Włoch. W rozgrywkach tych króluje Juventus, z 15 triumfami.

Piotr Zieliński nie jest jedynym Polakiem w barwach finalistów. Piłkarzem Lazio jest 19-letni pomocnik Adrian Przyborek, ale nie zadebiutował jeszcze w pierwszym zespole. Ma za sobą występ w drużynie do lat 20.

Finał Pucharu Włoch: Lazio - Inter. Gdzie obejrzeć? Kiedy? Transmisja TV i stream online

Finał Pucharu Włoch Lazio - Inter odbędzie się 13 maja. Transmisja w Polsacie Sport 1, a także online na Polsat Box Go. Studio przedmeczowe od 20:00. Transmisja spotkania o godzinie 20:40.