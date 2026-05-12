Znamy pierwszą półfinalistkę turnieju WTA w Rzymie! Ostapenko zdemolowana

Turniej rangi WTA 1000 w Rzymie wkroczył w decydujące fazy. W walce o awans do najlepszej czwórki mierzyły się rozstawiona z "26" Rumunka Sorana Cirstea oraz Łotyszka Jelena Ostapenko.

Pierwsza odsłona rywalizacji przebiegała pod dyktando jednej tenisistki. Warunki gry dyktowała Cirstea, która nie dała żadnych szans Ostapenko i triumfowała 6:1.

W drugiej partii to Łotyszka odskoczyła na 4:2. Rumunka odrobiła jednak przełamanie, by w kolejnym gemie ponownie stracić podanie. Ostapenko tym samym przy stanie 5:3 serwowała po seta, lecz Cirstea zanotowała drugiego rebreaka, a chwilę później wyrównała na 5:5.

Wszystko rozstrzygnęło się w tie-breaku. W nim całkowitą dominację pokazała Rumunka, która odniosła wiktorię wynikiem... 7:0 i zameldowała się w półfinale turnieju w Rzymie.

Sorana Cirstea - Jelena Ostapenko 6:1, 7:6(0)

