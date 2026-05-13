Co za słowa Bońka o Zielińskim przed finałem Pucharu Włoch. "Od niego zaczyna się skład Interu"

Już w środowy wieczór na Stadio Olimpico w Rzymie Inter Piotra Zielińskiego zmierzy się z Lazio w finale Pucharu Włoch. Głos w sprawie polskiego pomocnika zabrał Zbigniew Boniek. - Jest szanowany, strzela piękne bramki. Zrobił nieprawdopodobny skok do przodu - stwierdził były piłkarz naszej reprezentacji w rozmowie dla Polsatu Sport.

Zbigniew Boniek w samych superlatywach na temat Piotra Zielińskiego

Środowy wieczór zapowiada się znakomicie pod względem piłkarskim. Na Stadio Olimpico w Rzymie rozstrzygną się losy Pucharu Włoch. O trofeum powalczą Inter Piotra Zielińskiego i Lazio.

 

- Stadion będzie wypełniony aż po brzegi. Zwycięstwo będzie celebrowane w sposób szczególny. Sam finał cieszy się wielkim uznaniem - wyjaśnił w rozmowie dla Polsatu Sport Zbigniew Boniek.

 

W trwającej kampanii liderem "Nerazzurri" jest Piotr Zieliński. Nie było to jednak oczywiste na starcie tego sezonu. Boniek zwrócił uwagę na to, co pomogło reprezentantowi Polski w wywalczeniu sobie takiej pozycji w zespole.

 

- Ten sezon w wykonaniu Zielińskiego jest bardzo dobry. Przede wszystkim muszę powiedzieć, że skorzystał na tym, że przyszedł nowy trener, ponieważ Inzaghi nie do końca w niego wierzył. Gdy Inter objął Chivu, to też musiał na początku przyjrzeć się Zielińskiemu. Przejął mocną drużynę, ale Piotrek wykroił sobie swój kawałek na boisku - ocenił.

 

To nie koniec pochwał Bońka na temat pomocnika.

 

- Dzisiaj skład Interu zaczyna się od Piotra Zielińskiego. Jest szanowany, strzela piękne bramki. Zrobił nieprawdopodobny skok do przodu - powiedział.

 

Pierwszy gwizdek na Stadio Olimpico w Rzymie już o 21:00.

 

- Mam nadzieję, że czeka nas świetny mecz. Niech wygra lepszy - skwitował Boniek.

Finał Pucharu Włoch: Lazio - Inter. Gdzie obejrzeć? Kiedy? Transmisja TV i stream online

Finał Pucharu Włoch Lazio - Inter odbędzie się 13 maja. Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 a także online na Polsat Box Go. Studio przedmeczowe od 20:00. Transmisja spotkania o godzinie 20:40.

 

