Czołowa siatkarka ekipy mistrza Polski podjęła decyzję! Tam zagra w przyszłym sezonie

Justyna Łysiak (rocznik 1999) od 2021 roku gra w drużynie Budowlanych Łódź. Wcześniej reprezentowała barwy klubów SMS PZPS Szczyrk, Impel Wrocław, Enea PTPS Piła (2017-18), Chemik Police (2018-19) oraz Energa MKS Kalisz (2019-21).

Ma już za sobą dziewięć sezonów na poziomie ekstraklasy i 222 rozegrane mecze. W zakończonych niedawno rozgrywkach wywalczyła z PGE Budowlanymi mistrzostwo i Puchar Polski. Indywidualnie uplasowała się na drugim miejscu rankingu najlepiej broniących siatkarek Tauron Ligi.

Wcześniej zdobyła z łódzką ekipą dwa brązowe medale mistrzostw Polski (2023, 2025). Od 2021 roku jest siatkarką reprezentacji, z którą wywalczyła brązowe krążki Ligi Narodów 2024 i 2025.

– Drodzy kibice, mam dla Was informację, że zostaję z Wami na kolejny, szósty już sezon. W tym sezonie niejednokrotnie pokazaliście, jaką macie moc i jestem przekonana, że w przyszłym będziecie nas wspierać równie pięknie. My zrobimy wszystko, żeby wyniki były jak najlepsze – powiedziała Justyna Łysiak.

PGE Budowlani Łódź obsadzili więc już pozycję libero na kolejny sezon. Wcześniej poinformowano, że barwy tego klubu nadal będzie reprezentowała Kornelia Drosdowska.